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В Казахстане опять растет отток русских, - И.Джорбенадзе
17:53 27.09.2018

РУССКИЕ УЕЗЖАЮТ С КОНЦАМИ
В Казахстане опять растет отток русских. Их никто не гонит, но люди понимают, что надо паковать чемоданы.

Из-за этого "надо" русские, которые до обретения Казахстаном независимости были второй по численности национальной группой в республике - 40%, а вместе с другими "нетитульными" составляли 70% населения, в 2018 году рухнули до уровня, едва достигшего 19%. Это, приблизительно, 3,5 млн человек.

Пиком ажиотажного отъезда были начало 90-х годов прошлого столетия, когда численность русских за неполные 10 лет упала почти на 2 млн. В 2000-х ситуация стабилизировалась. Минимальное количество отъезжающих, согласно официальной статистике, зарегистрировано в 2013 году - около 24, 5 тыс. человек. Но "недолго музыка играла": в прошлом году из республики "с концами" уехали более 37 тыс. человек. А первые шесть месяцев 2018-го показывают, что число "эмигрантов" возросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти на 15%.

Что побуждает покидать страну, которую большинство из них считает своей родиной? Более всего пугает нарастание национал-патриотических настроений в республике, тотальная "казахизация".

Так, определенные политические группы добиваются того, чтобы русский не только прекратил выполнять функцию второго государственного, но и был лишен статуса языка межнационального общения. Между тем нацменьшинства в Казахстане, да и многие этнические казахи, главным государственным языком не владеют.

А теперь вот Казахстан переходит с кириллицы на латиницу, и этот мучительный для многих, включая самих казахов, процесс должен полностью завершиться в 2025 году. Кроме того, казахи, стали менять свои фамилии, имеющие "русские" окончания - "ов", "ев". Не обошла новая мода также "неправильные" имена и отчества. Все это настораживает русских и других "нацменов", видящих в подобных действиях подчеркнутую неприязнь к любой ассоциации со всем русским или на него похожим.

Ко всем примитивным националистическим проявлениям добавилась еще одна возможность "убояться русской угрозы". Уже звучат утверждения, что русские в Казахстане - это "пятая колонна". Одно из местных изданий даже открыто поприветствовало исход русских из республики, отметив, что "этому можно только радоваться", как и тому, если все они переедут в РФ. Подобные настроения нельзя считать "тотальными", однако довольно распространенными - вполне.

Впрочем, каких-либо намеков на то, что подобная исходящая от русских опасность в Казахстане существует, на данном этапе не просматривается. Это, как минимум, говорит о том, что Москва соответствующих усилий не прилагает и вряд ли приложит. А без внешнего вмешательства "пятая колонна" обречена на провал.

В общем, Казахстан стал лидером среди стран ЕАЭС по оттоку русских и русскоязычных, хотя уезжают и сами казахи.

Надо сказать, что русские уезжают с большими адаптационными проблемами, хотя покидают Казахстан почти исключительно из-за резкого сужения русскоязычной среды и опасений давления на них со стороны национал-патриотических сил. Сейчас они сдерживаются, и это признают все, президентом Нурсултаном Назарбаевым. Но лидер нации находится в довольно преклонном возрасте, и какие силы придут к власти после него - прогнозировать очень сложно. А если внешний и внутренний курс страны изменится настолько резко, что русских вынудят побросать все и бежать? Сценарий, конечно, мрачный, однако исключить его нельзя.

Сейчас они уезжают, "оглядываясь": все же ментально русские в Казахстане - это не российские русские. Длительное проживание в республике, уклад ее жизни, быт, традиции откладывает на них определенный, причем позитивный, отпечаток. Опять же - много смешанных семей, и на родине - а именно ею стала республика для многих русских, греков, узбеков, украинцев, немцев, корейцев и других - остаются близкие люди. Но - надо, поскольку есть страх: сейчас можно уехать спокойно, не спеша, а через какое-то время, возможно, надо будет успеть унести ноги.

Ирина Джорбенадзе

25 сент. 18

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538059980
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