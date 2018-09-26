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|Узбекский авторитет Гафур (Рахимов) сражается с казахским боксером Сериком (Конакбаевым) за кресло главы AIBA. Кто победит?
17:55 27.09.2018
ГАФУР РАХИМОВ "ДВИНУЛ" В ПРЕЗИДЕНТЫ AIBA
Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) узбекский бизнесмен Гафур Рахимов и вице-президент организации Серик Конакбаев из Казахстана выдвинуты на пост президента AIBA, сообщает ТАСС.
Как информировал генсек Федерации бокса России Умар Кремлев, конгресс AIBA, на котором пройдут выборы главы организации, состоится 2-3 ноября в Москве.
Ранее МОК призвал включенного минфином США в санкционный список Гафура Рахимова за причастность к криминальному "Братскому кругу" не выдвигать свою кандидатуру, иначе это может вычеркнуть бокс из программы Олимпийских игр.