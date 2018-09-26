Российская фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд (видео). Есть 79,93 балла в короткой!

20:19 27.09.2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии. Об этом сообщается на сайте турнира.



Спортсменка получила за прокат 79,93 балла и стала лидером соревнований. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 71,50 балла. Третье место заняла японка Маи Михара (70,94).



Произвольная программа намечена на 28 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.



21 сентября 16-летняя Загитова должна была принять участие в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, однако не смогла вылететь в Словакию из-за проблем с согласием родителей на вылет.









В августе Международный союз конькобежцев объявил, что все мировые рекорды, установленные до сезона-2018/19, будут считаться историческими. Нововведение было связано с изменением системы оценок. В число исторических попали и результаты, установленные Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. На Играх фигуристка побила рекорд соотечественницы Евгении Медведевой, набрав 82,92 балла. По итогам Олимпиады Загитова выиграла золотую медаль, Медведевой досталось серебро.