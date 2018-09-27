План переворота в Иране объединил Моссад и арабов, - И.Субботин

00:16 28.09.2018

Желание сменить режим в Тегеране приводит к неожиданным альянсам



Игорь Субботин

27.09.18



Ирану напрямую угрожают переворотом. Одно из последних заявлений было сделано на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в Нью-Йорке, где сейчас проходит очередная сессия Генассамблеи ООН. Переговоры, рассчитанные на тех, кому не нравится ядерная сделка, собрали как высших должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа, так и представителей стран Персидского залива. Что примечательно: к ним присоединилось руководство израильской разведки.



Наибольший резонанс на встрече UANI произвело мощное антииранское выступление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.



"По словам мулл в Тегеране, мы – великий сатана, хозяин подземного мира, владыка пылающего ада, – напомнил политик. – Поэтому, мне кажется, они могут воспринять серьезно мое сегодняшнее заявление: если вы перейдете дорогу нам, нашим союзникам или нашим партнерам, если вы будете наносить вред нашим гражданам, если продолжите лгать, обманывать и вводить нас в заблуждение, тогда, да, вы чертовски дорого заплатите". Помощник американского лидера подчеркнул: "Позвольте мне сделать ясным мое послание: мы следим за вами, мы придем за вами". Болтон добавил, что у иранского руководства есть только один вариант – построить процветающую страну для своего народа.



Болтон никогда не отличался дипломатичностью в оценках политики Тегерана и не скрывал своей симпатии к иранской оппозиции. Еще до того, как Трамп назначил его на пост своего помощника, он принял участие в парижской встрече членов Организации моджахедов иранского народа. Выступая перед противниками режима мулл, Болтон выразил уверенность: "Результатом обзора президентской политики должно стать признание того, что плоды революции 1979 года не доживут до ее 40-летней годовщины (11 февраля 2019 года. – "НГ"). Соединенные Штаты должны провозгласить своей линией свержение режима мулл в Тегеране". Тогда будущий помощник Трампа заявил, что поведение и цели иранского режима вряд ли когда-либо поменяются. Получив кресло в администрации, Болтон постарался умерить свою риторику. Так, в августе во время визита в Израиль он заявил, что "смена режима в Иране не является американской политикой".



Выступая на встрече UANI, госсекретарь Майкл Помпео подверг критике те страны, которые потворствовали "спонсируемому Ираном терроризму", ища способ обойти антииранские санкции США, последовавшие в рамках комплексной оценки иранской политики. Речь шла, конечно, о Европе, которая инициировала процесс создания специальной платежной системы, чтобы оплачивать поставки иранской нефти. "Всего несколько месяцев назад власти европейских стран задержали нескольких иранских оперативников, являвшихся частью заговора по приведению в действие взрывного устройства на политическом "ралли" во Франции, – напомнил глава американского дипведомства. – Я был действительно глубоко разочарован, услышав, что оставшиеся участники иранской сделки заявляют, что они создают специальную платежную систему для обхода американских санкций". Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить, сказал глава Госдепа.



На встрече в Нью-Йорке присутствовали и представители стран Персидского залива. "Если давление изнутри не будет чрезмерно сильным, я не верю, что они (власти Ирана. – "НГ") будут проводить открытую политику, – заявил, в свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. – Как вести переговоры с тем государством, которое хочет уничтожить нас?" Посол Эмиратов в США Юсеф аль-Отайба задался вопросом, где в ближайшее время может разгореться новый конфликт по вине Ирана. "Мы заинтересованы в том, чтобы в Ливане не произошло то, что произошло в Йемене", – сказал он, выступая перед участниками встречи. "Если в сторону Саудовской Аравии и Эмиратов будет запущена ракета, какова будет наша реакция и как мы будем защищаться? – спросил посол. – Я спрашиваю гипотетически, хотя это не гипотеза". Он выразил уверенность в том, что в зоне риска находятся не столько страны Персидского залива, но и Израиль.



Не исключено, что подобное упоминание еврейского государства в одном ряду с аравийскими монархиями можно считать еще одним косвенным признаком сближения Иерусалима и столиц Персидского залива. Как писала "НГ" ранее (см. номер за 07.08.18), израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху даже предлагал поучаствовать в операции по разблокированию Баб-эль-Мандебского пролива в том случае, если йеменские повстанцы, которых, как известно, подозревают в тесных финансовых и военных связях с Тегераном, попытаются его закрыть или интенсифицировать провокации против саудовских танкеров с черным золотом. "Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандеб, я уверен, что он будет иметь дело с международной коалицией, полной решимости этого не допустить, – сказал глава правительства, выступая в Хайфе. – Эта коалиция будет также включать Государство Израиль с его вооруженными силами".



В пользу переформатирования отношений Израиля и арабского мира говорит и другой важный эпизод. По данным телеканала Al-Jazeera, на встрече UANI присутствовал один из руководителей разведки еврейского государства – Моссада. Не исключено, что такой спектр участников станет подпиткой для иранской пропаганды, направленной как против США, так против их союзников.