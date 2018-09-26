ЦБ Узбекистана "опроверг слухи" о банкноте в 100 тысяч сумов

01:36 28.09.2018

ЦБ Узбекистана отказался подтвердить появление новой банкноты в 100 тысяч сумов.



Хотя об этом ранее заявили другие банкиры на встрече с журналистами.



Видимо, новость появилась раньше времени.



Так уже было при выпусках 10-тысячной и 50-тысячной купюр.



Тогда ЦБ также сначала "опровергал слухи", но в августе 2017 года новые купюры были представлены публике.