Службу внешней разведки Казахстана возглавили генералы Сартаев и Оразов

08:44 28.09.2018

Исатай Сартаев возглавил Службу внешней разведки Казахстана



Указом главы государства Исатай Бахтиярович Сартаев назначен директором Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", передает Total.kz со ссылкой на Акорду.



Помимо этого, распоряжением главы государства Нурлан Оразович Оразов назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", он освобожден от должности заместителя директора службы.



С 19 сентября Сартаев занимал должность временно исполняющего обязанности директора. С 24 февраля 2015 был первым заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар". С мая 2011 года имеет звание генерал-майора.