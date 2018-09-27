КазНацбанк оценил ситуацию в Цеснабанке как контролируемую: все нормально, только нет денег

08:51 28.09.2018

Глава финансового регулятора прокомментировал ситуацию в Цеснабанке.



Как рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев, Цеснабанк является значимым банком для банковского сектора, занимая второе место по активам и ссудному портфелю, передает Total.kz.



"Ситуацию в Цеснабанке Национальный банк оценивает как контролируемую. Банк выполняет все пруденциальные нормативы. Однако в последнее время банк столкнулся с незапланированным оттоком со счетов населения и предприятий", - рассказал Акишев.



"Национальным банком в этих условиях, а также с учетом вступления в силу новых коэффициентов по ликвидности в рамках Базель 3 оказана поддержка банку в виде займа в размере 150 миллиардов тенге на рыночных условиях", - добавил он.



Глава Нацбанка также отметил, что основным принципом, который лежит в основе решения Национального банка помогать тому или иному финансовому институту, является причина возникновения проблемной ситуации в банке, а также готовность акционера принимать участие в ее разрешении.



"В данном случае мы констатируем, что акционеры Цеснабанка приложили максимальные усилия для стабилизации работы финансового института. Уже проведена значительная докапитализация банка, назначен новый менеджмент, имеющий значительный опыт в антикризисном управлении", - сказал глава Нацбанка.



Он также рассказал, что параллельно Цеснабанк проводит сделку по продаже значительной части портфеля сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 миллиардов тенге Фонду проблемных кредитов.



"С одной стороны, это позволит улучшить состояние предприятий агросектора за счет смены кредитора, который способен предложить более льготные условия обслуживания займов. А с другой - обеспечит банку дополнительную ликвидность и снижение его зависимости от ситуации в агросекторе. Также Цеснабанк совместно с холдингом "КазАгро" начал проработку вопроса рефинансирования выданных валютных кредитов и займов и увеличения их сроков", - сказал Акишев.



Ранее председатель правления Цеснабанка Ульф Вокурка рассказал о новой стратегии развития.