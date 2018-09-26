"Возьмет ли Жээнбеков под контроль коррупцию в МИД?" - Багыт.kg

08:58 28.09.2018

Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султанов провел пресс-конференцию и заявил следующее: "Меня не пустили к президенту, когда я хотел предоставить информацию по десяткам фактов. Посольства завозят дорогостоящие машины контрабандным путем, дипломатические автомобильные номера и паспорта выдаются людям, не имеющим отношения к посольствам". Если Султанов разгласил такую информацию, то он должен пойти до конца, предоставить информацию ГКНБ по коррупционным делам, посодействовать раскрытию коррупции. Тем временем МИД ответил, указав на незаконные дела самого Султанова. В любом случае, Жээнбекову следует тщательно проверить полуполитика Султанова, управляющего МИД слабого министра Эрлана Абдылдаева, послов, привлечь к ответственности. Народ должен знать имена коррупционеров.



Источник: газета "Багыт.kg" №27 от 26.09.2018 / стр. 3