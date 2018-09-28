КырИнвест. "Начато расследование по факту запирания в контейнере китайских предпринимателей в Кадамжае"

09:00 28.09.2018

Начато расследование по факту запугивания и запирания в контейнере китайских предпринимателей, разрабатывающих месторождение Шамбесай в селе Майдан Кадамжайского района. Об этом "Азаттыку" сообщила пресс-секретарь аппарата представительства правительства в Баткенской области Чолпон Бердикулова.



По ее словам, дело расследуют следователи Кадамжайского районного отдела внутренних дел совместно с местными властями. Бердикулова информировала со ссылкой на милицию, что дело зарегистрировано как "самоуправство".



Инцидент произошел 25 сентября, добавила Чолпон Бердикулова.



Ранее в интернете распространилось видео скандала, произошедшего в селе Майдан. На кадрах можно увидеть, как нескольких граждан Китая окружили и запугивают местные жители. После этого собравшиеся завели предпринимателей в расположенный на месте происшествия железный контейнер и заперли дверь.



На месторождении Шамбесай имеются приблизительно 8 тонн золота. Разведка месторождения началась в 2007 году, в 2012 году была выдана лицензия на разработку. С того времени владельцы месторождения сменялись несколько раз. В настоящее время разрешением на разработку месторождения владеет китайская компания "Тианди". Несмотря на это местные жители часто организовывают акции протеста.



Азаттык уналгысы

28 сентября 2018