"Свисти сообразно количеству лошадей": В Киргизии начинают очередную административно-территориальную реформу

09:06 28.09.2018

Территория Кыргызстана делится на 7 областей, два крупных города и более 40 районов



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о проведении административно-территориальной реформы в стране.



Как отмечается в указе, в рамках реформы предусмотрено укрупнение отдельных административно-территориальных единиц, которое будет основываться на социально-экономическом районировании территории, учитывающем географические особенности, природные ресурсы, плотность населения территорий, зональность сельского хозяйства, хозяйственные связи и специализацию регионов.



Правительству предложено до конца сентября образовать рабочую группу по административно-территориальной реформе. Рабочая группа в свою очередь должна до конца года разработать и утвердить Дорожную карту поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства.



Административно-территориальную реформу в Кыргызстане поддерживают как давно назревший вопрос. Существующее административно-территориальное устройство осталось адаптированным к экономике и управлению советского времени, когда вся собственность была государственной. В годы независимости значительно сократился объем экономики, состояние бюджета оставляет желать лучшего, и в этих условиях содержание многоступенчатой структуры власти является непосильным бременем для бюджета.



"Если это дело оставить на завтра, то будет слишком поздно. Это очень правильная идея. Я весьма удовлетворен этим шагом президента. Я давно поднимаю этот вопрос. Необходимо сокращать внутренние расходы. В нашей крошечной стране нет необходимости в многоступенчатой республиканской-областной-городской/районной и сельской системе управления. "Свисти в соответствии с количеством лошадей в табуне". Необходимо упразднить все областные ступени", - говорит бывший губернатор Нарынской области, депутат легендарного парламента Кемель Ашыралиев.



Административно-территориальная реформа подразумевает упразднение областей и укрупнение районов. Рабочая группа должна проанализировать, какой вариант предпочтительнее в экономическом и политическом плане.



Попытка провести такую реформу предпринималась в 2007-2008 гг. при президенте Курманбеке Бакиеве. Говорят, что дело застопорилось сперва из-за выборов, потом – революции.



Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си