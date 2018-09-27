Мосбиржа купит за 338 млн руб до 20% Казахстанской фондовой биржи. Оно ей надо?

10:53 28.09.2018

Московская биржа планирует приобрести до 20% Казахстанской фондовой биржи за 338 млн руб, говорится в материалах компании. Сделка будет закрыта в два этапа до конца 2019 года.



В апреле Московская и Казахстанская биржи подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предполагает предоставление взаимного доступа казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам к рынкам обеих стран, а также создание организации-центрального контрагента на рынках Казахстана.



Кроме того, Наблюдательный совет Мосбиржи признал нецелесообразной выплату промежуточных дивидендов в 2018 году. На этой новости акции биржи в начале торгов упали на 5,5%. Индекс Московской биржи на открытии снизился на 0,6%.