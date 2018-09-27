Уволен последний русский вице-мэр Бишкека Милицкий. Вместо него назначен Балбак Тулобаев

12:04 28.09.2018

28 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Ротация в мэрии Бишкека. Вице-мэр Геннадий Милицкий покинул пост



Вице-мэр Бишкека, курирующий вопросы транспорта, Геннадий Милицкий написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



В муниципалитете отметили, что временно исполнять его обязанности будет руководитель аппарата городского муниципалитета Балбак Тулобаев.



Напомним, что Геннадий Милицкий стал вице-мэром в 2015 году. До этого он возглавлял Бишкекское троллейбусное управление.



В столичном муниципалитете также отметили, что исполняющий обязанности первого вице-мэра Бишкека Алмаз Бакетаев приступил к работе. Он будет курировать вопросы экономики и финансов.