|Уволен последний русский вице-мэр Бишкека Милицкий. Вместо него назначен Балбак Тулобаев
12:04 28.09.2018
28 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Ротация в мэрии Бишкека. Вице-мэр Геннадий Милицкий покинул пост
Вице-мэр Бишкека, курирующий вопросы транспорта, Геннадий Милицкий написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В муниципалитете отметили, что временно исполнять его обязанности будет руководитель аппарата городского муниципалитета Балбак Тулобаев.
Напомним, что Геннадий Милицкий стал вице-мэром в 2015 году. До этого он возглавлял Бишкекское троллейбусное управление.
В столичном муниципалитете также отметили, что исполняющий обязанности первого вице-мэра Бишкека Алмаз Бакетаев приступил к работе. Он будет курировать вопросы экономики и финансов.