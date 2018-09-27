КырГКНБ: Сотрудники КырПогранслужбы помогали отправлять рекрутов в Сирию

12:31 28.09.2018

В Кыргызстане выявлена преступная группа, которая занималась отправкой рекрутов в зону боевых действий. Об этом сообщает ГКНБ КР.



Сотрудники ГКНБ пресекли нелегальный канал переправки завербованных рекрутов МТО граждан стран Центральной Азии в зоны вооруженных конфликтов во время подготовки и проведения III Всемирных игр кочевников.



Установлено, что в Бишкеке и Чуйской области граждане КР О. Н. и Ш. Н. при содействии сотрудников Государственной пограничной службы КР С. М., К. А. и А. О. за денежное вознаграждение на контрольно-пропускных пунктах проставляли штамп-печати о якобы пересечении госграницы КР для лиц, скрывающихся от правосудия.



Так, 4 сентября сотрудник ГПС С. М. при проставлении подложного штампа в паспорте о въезде на территорию Кыргызстана рекрута МТО С. С., гражданина одного из сопредельных государств, который незаконно пересек государственную границу, задержан сотрудниками ГКНБ.



"Выявлено семь и проверяется еще более десяти подобных фактов", - подчеркнули в ГКНБ.