США оставят "друзей Путина" без яхт, самолетов и футбольных клубов

12:36 28.09.2018 Белый дом переходит к "точечным ударам"



Светлана Гомзикова

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Владимир Брутер

Павел Салин



Вашингтон введет санкции против лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, если Москва продолжит вести "злонамеренную" деятельность на мировой арене. Об этом заявил замминистра финансов США Маршалл Биллингсли.



При Буше-младшем этот республиканец работал в Пентагоне, Госдепе и НАТО, а сейчас курирует финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма в американском Минфине. Кстати, именно после его визита на Кипр весной 2018 года у российских бизнесменов там вдруг возникли серьезные проблемы с местными банками, которые стали принудительно закрывать счета россиян.



В среду, выступая с докладом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, Биллингсли признал невозможным использовать против нашей страны те же методы санкционного давления, что были использованы против Ирана и КНДР. По той причине, что Россия, как он выразился, "хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и глобальные цепочки поставок".



Но не отказывая себе в удовольствии все-таки устроить Москве неприятности, он призвал прибегнуть в санкционной войне к "точечным мерам", навязывая "невероятные издержки и последствия ближнему кругу президента Путина".



При этом американский чиновник уверен, что после определенных болезненных рестрикций в отношении российских бизнесменов Олега Дерипаски ("Русал") и Виктора Вексельберга (EN+ и Renova), потерявших в результате несколько миллиардов долларов личного капитала, Кремль "осознал" серьезность настроя и готовность Вашингтона к "решительным" действиям.



Риторика представителя страны, которую впору переименовать давно в Санкционные Штаты Америки, без сомнения, грозная и скандальная. Но что за всем этим последует?



Значит ли это, что наши американские "партнеры" решили, наконец, использовать так называемый "кремлевский доклад", представленный в конце января Минфином США в качестве дополнения к принятому Конгрессом прошлым летом закону о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA)?



Но в нем более двухсот фамилий крупных российских чиновников, глав госкорпораций и предпринимателей. И как из этого "массива" господа из Вашингтона будут выбирать "ближний круг" Путина, не совсем понятно.



- Речь идет о персональных санкциях, и они, в принципе, на подходе, - комментирует заявление замминистра США директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. - Но речь, я думаю, не об открытой части списка. Не о той, которую назвали после публикации "Справочником администрации президента" и "Списком Форбс". Подразумевается, скорей всего, так называемая "секретная часть" списка, где фигурирует несколько десятков фамилий. И две из них уже достали - это Вексельберг и Дерипаска.



На подходе другие - их фамилии, вероятно, будут обнародованы уже осенью-зимой. Три-пять фамилий, я думаю.



Что касается последствий, то основной упор будет делаться на вторичные санкции в отношении тех активов, которые они контролируют. А там могут всплыть совсем неожиданные активы.



То есть, здесь вопрос будет не столько, наверное, в фамилиях - хотя и фамилии тоже могут преподнести сюрприз, - сколько в активах, которые с ними ассоциируют американцы. Самая главная задача - сделать их токсичными вообще для всей мировой элиты.



"СП": - Что вы имеете в виду?



- Грубо говоря, если человек из санкционного списка, удар наносится не только по его активам, но и по нему лично. Он не может, скажем, пользоваться своим самолетом, потому что все фирмы, которые обслуживают частные самолеты на Западе, отказываются обслуживать его борт. Не сможет пользоваться яхтой, потому что с ним не будут заключать договоры на аренду причалов (Может даже, и у владельцев зарубежных футбольных клубов возникнут проблемы - ред.).



Иными словами, задача стоит сделать повседневную жизнь тех лиц, которые считаются "путинским окружением", невыносимой. То есть, снизить существенно уровень их потребительского и бытового комфорта.



В Вашингтоне считают, наверное, что это гораздо более серьезный удар для российского политического режима, чем введение секторальных санкций.



"СП": - Насколько Дерипаска с Вексельбергом имеют отношение к "ближнему кругу" президента, у меня, например, большие сомнения. В любом случае, Путин еще в 2002 году призывал отечественный бизнес переводить вывезенные за границу капиталы в Россию. "Замучаетесь, пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать", - предупреждал он. Возможно, начали бы тогда, проблем бы сегодня не возникло…



- Это большой вопрос. Степень результативности этих санкций покажет, насколько все-таки процесс национализации элит, проходит так, как официально декларируется (и о чем же пишет даже западная пресса) - что якобы российская бизнес-элита начала переводить свои активы в Россию.



Если так произойдет, значит, правы и российские власти, и западные СМИ, что США сами толкнули российскую элиту в объятия Кремля.



Но может быть и все по-другому. Посмотрим. Мы узнаем об этом в течение, наверное, года-двух, когда за этими фамилиями появятся, возможно, и другие.



Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, уверен, что санкционный маховик США будет раскручиваться и дальше:



- Санкции будут. Санкций будет много. Они будут расширяться, наслаиваться, менять качественный уровень. И совершенно очевидно, что Россия должна быть к этому готова.



Насколько она будет готова, мы еще узнаем.



На данный момент мы может только сказать, что скорость, с которой новые санкции станут вводиться, и их уровень будут варьироваться в зависимости от внутриполитической ситуации в самих США, связанной с промежуточными выборами в ноябре, и от развития событий в Сирии и на Украине.



Россия же, в принципе, отвечает на это очень редко. И очень ограниченно. Боюсь, и теперь ей придется играть, скорее, по чужим правилам. И это тоже нужно иметь в виду.



"СП": - Да, но на этот раз они собираются нанести "точечный удар" и "навязать невероятные издержки" людям, близким к президенту. В этом смысле, что они могут предпринять?



- Они будут в зависимости от ситуации (либо относительно быстро, либо относительно медленно) как бы поднимать планку.



Их задача состоит в том, чтобы заставить Россию и российское руководство "заплатить большую цену". Но насколько они смогут это сделать, - вопрос.



На мой взгляд, ситуация, в принципе, не меняется. Да они сами все время говорят о том, что им не удается заставить Россию поменять свою позицию.



"СП": - Но Путин, наверное, не может все время не отвечать на эти выпады со стороны США. В какой-то момент, возможно, это ему просто надоесть, и он, действительно, предпримет какой-то очень решительный шаг в этом смысле… Не считаете?



- Ответа на этот вопрос мы не знаем. То, о чем вы говорите, отчасти, возможно, отчасти, невозможно.



На мой взгляд, Путин придерживается мысли о том, что ему желательно как можно медленнее входить в ситуацию клинча. Или в ситуацию невозврата. И как можно дольше оставлять "двери" и "форточки" открытыми и приоткрытыми.



Во всяком случае, я могу с большой уверенностью продолжить, что он, очевидно, и дальше будет себя так вести.



"Надоест" - не то слово. Ему давно, наверное, это надоело. Но это не означает, что он будет "стрелять от бедра". Он "стрелять от бедра" как раз точно не будет. Путин будет ждать развития событий.



Для понимания: вспомните недавнюю трагедию с Ил-20. За гибелью российского самолета и самыми большими, наверное, боевыми единовременными нашими потерями за всю операцию в Сирии - погибли пятнадцать военнослужащих - не последовало никакой ответной стрельбы, а последовало усиление сирийской ПВО.



Россия не будет пытаться инициировать новый уровень конфликта, не будет пытаться инициировать более горячие отношения. Она будет стараться максимально откладывать развитие конфронтации. Источник - СвободнаяПресса

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