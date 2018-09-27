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    Таджикистан   | 
Таджикский интернет: дорогой и плохой
12:51 28.09.2018

Мы попытались узнать – почему в Таджикистане такая "засада" со связью?

Кто из нас хоть раз не возмущался: "Что, черт подери с интернетом?!" А с начала этого года, как только весь интернет пошел через Единый коммуникационный центр, его скорость и качество у всех без исключения таджикских провайдеров снизились до недопустимого уровня. Мы попытались узнать – почему в Таджикистане такая "засада" со связью?

В прошлое десятилетие Таджикистан вместе с экс-министром транспорта и связи Саидом Зубайдовым, которого называли "отцом мобильной революции Таджикистана" по уровню развития мобильных услуг занимал первое место в Центральной Азии.

В 2005 году Таджикистан являлся первой страной в ЦА и второй страной в СНГ, который внедрил стандарт 3G. В этот период развития связи по Таджикистан по качеству связи и ценами на них конкурировал с Россией и Украиной.

Спустя 13 лет не все регионы республики обеспечены стандартом 4G. Более того, по данным Международного союза электросвязи (ITU), если пропускная способность международного интернет-канала в Таджикистане в 2015 было 10 Гигабит в секунду, то по итогам 2017 года она снизилась до 4.15.

Почему же в Таджикистане стал "хромать" интернет?

По словам специалистов отрасли, основная причина - наличие Единого Коммутационного Центра при ОАО "Таджиктелеком" (подразделение Службы связи), которому выдано эксклюзивное право покупки и распределения интернета.

- Все альтернативные источники, которых мы ранее использовали, перекрыты. Соответственно, пропускной канал единственного источника в лице ЕКЦ не осиливает весь объем трафика. Идет нагрузка на канал и естественно ухудшается качество связи, - отметил эксперт, который работает в отрасли ИКТ.

По его словам, Службе связи необходимо подумать о новом шлюзе в качестве альтернативного канала.

- Если стоит вопрос безопасности, пусть установят соответствующее оборудование для силовых структур, чтобы они могли отслеживать потенциальных экстремистов. А то таким образом, мы ставим под вопрос в целом наличие интернета в стране, если вдруг в один день из строя выйдет сам ЕКЦ, - отметил источник.

Другой эксперт в области ИКТ говорит, что в условиях отсутствия конкуренции "Таджиктелеком" не заинтересован вкладываться в расширении потенциального рынка.

- Восстанавливается монополия госоператора на рынке, что, в свою очередь, ослабляет конкурентоспособность отечественного рынка телекоммуникации, как на национальном, так и региональном уровне, - отметил источник.

По его словам, ранее, каждый первичный провайдер имел автономный выход, и каждый из них был заинтересован иметь, по крайней мере, 2 независимых канала доступа к глобальному Интернету; и удовлетворять растущую потребность рынка, чтобы сохранить и приумножить свою долю на рынке.

- Теперь, когда один провайдер (не самый сильный и лучший на отечественном рынке) предоставляет доступ для всех первичных провайдеров во внешний мир, то операторы не могут повлиять на размер канала. А сам "Таджиктелеком" не заинтересован в расширении этого канала, как компонента улучшения качества своих услуг, - отметил источник.

Блокировка – второй удар по скорости интернета

Сотрудник интернет - компании, отметил, что в Таджикистане ряд сайтов заблокированы с магистральной сети, а именно службой Связи. В связи с этим, таджикистанцы вынуждены пользоваться VPN или другими прокси-серверами.

- То есть, интернету нужно найти новый IP адрес, чтобы потом зайти на блокированный сайт. И, как правило, люди, которые пользуются VPN, оставляют его включенным. Это очень замедляет интернет, больше тратиться трафика, - говорит собеседник.

Также, по его словам, базы всех используемых сайтов в Таджикистане находятся в России.

- Социальные сети, Youtube, все находятся в России. Если бы контент находился в Таджикистане, то у нас был бы лучше интернет, - говорит он.

Кроме того, говорит он, "таджикский сегмент интернета не заполнен, в связи, с чем пользователи интернета уходят в домен - ru. Выход за пределы таджикского сегмента тоже замедляет скорость.

Есть и другие объективные причины плохого интернета в Таджикистане.

Большинство компаний, которые покупают интернет, пытаются оптимизировать свои расходы. Так, например, если пять лет назад компании удовлетворяла скорость 5 Мегабитного канала, сейчас этого мало. Раньше люди пользовались мейл ру, скачивали фотографии, и смотрели пару новостных сайтов. Сейчас содержание мировой паутины увеличился, и пару сайтами не обойдешься. В компаниях это понимают, но не собираются расширять свой пропускной канал, поскольку это будет стоить дополнительных расходов, на которое просто нет средств.

Налоги – сдерживающий фактор развития

Со скоростью разобрались. Но почему такой плохой интернет в Таджикистане и такой дорогой?

По словам представителя одного из интернет - провайдеров, на стоимость интернета влияет повышение курса доллара.

- Цены установлены для абонентов в сомони, а сам продукт провайдеры покупают в долларах. За последние пять лет курс доллара вырос в два раза, и естественно увеличивается стоимость интернета. К нему подключается и инфляция, - отметил источник.

Также, по его словам, в Таджикистане очень высокое налоговое бремя на отрасль. Прежде всего, стоит вспомнить 5% акцизный налог.

По словам источника, 60% от выручки идут на погашение налогов, поэтому на само развитие отрасли остается немного.

Также, по словам источника, большим тормозящим фактором являются немаленькие неофициальные платы в этой отрасли (читай – взятки, - ред.), а также обслуживание техники.

- Если бы у нас был доступ к дешевым и долгосрочным кредитам, мы бы могли взять деньги и купить оборудование, способное расширить наши каналы увеличить количество абонентов, но, к сожалению, кредиты у нас дорогие и краткосрочные, - отметил источник.

По его словам, для их отрасли нужны кредиты как минимум на 10 лет, но если взять миллион долларов на 10 лет, то о прибыли говорить будет невозможно.

- Ограниченность денег и инвестиций являются барьером для развития технологий, - отметил он.

Источник сравнил инфраструктуру Душанбе с той же Москвой.

- Там развиты каналы связи, и в каждом доме есть 100 мегабитные каналы. Там вкладываются деньги в развитие кабельной связи, что не делается в Таджикистане, - говорит он.

Мехрангез ТУРСУНЗОДА

Источник - Asia-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538128260
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