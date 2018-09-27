"Мисс Казахстан 1999" Жулдыз Омарбекова назначена вице-министром общественного развития

15:11 28.09.2018

Жулдыз Омарбекова известна в Казахстане как человек, активно занимающийся благотворительностью.



Постановлением правительства Омарбекова Жулдыз Кажикеновна назначается на должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан, передает официальный сайт премьер-министра РК.



Жулдыз Омарбекова родилась в 1983 году в Алматы.



Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Является специалистом по юриспруденции, кандидатом социологических наук. Помимо этого Жулдыз Омарбекова работала ведущим редактором на телеканале, а также является учредителем премии "Алтын Журек" в области благотворительности в Казахстане и Центральной Азии.



В 1999 году Жулдыз Омарбекова победила в конкурсе "Мисс Казахстан". Уже в те годы она была известна как председатель оргкомитета национальной общественной премии "Алтын Журек".



Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда "Бауыржан".



В 2013–2014 гг. занимала должность и.о. руководителя, руководителя Управления культуры Алматы, в 2014–2015 гг. - заместитель акима Наурызбайского района Алматы. С мая 2016 являлась первым заместителем председателя Алматинского городского филиала партии "Нур Отан".