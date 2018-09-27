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Казахстанский Туркестан: между "Шелковыми" путями, - forbes.kz
20:55 28.09.2018

Туркестан: между "шелковыми путями"

Как выглядит бывший средневековый оазис, столица Казахского ханства, райцентр, а теперь центр ЮКО

От Шымкента до Туркестана 170 км, на 50 км больше, чем до Ташкента. Зато ведет туда не обычная латаная внутриобластная двухполоска, а идеальный хайвей – транснациональная трасса Западная Европа – Западный Китай, плавно изгибающаяся на Кызылорду прямо перед новыми городскими воротами в стилистике средневековых оазисов.

Степь превращается здесь в полупустыню уже к середине июня. За воротами – город с полуторатысячелетней историей, ныне выглядящий типичным райцентром с одноэтажной застройкой, огромным базаром и коробкой акимата у раскаленной площади. Перед переводом сюда областного центра Туркестан имел в активе 168 тыс. жителей, 25% асфальтированных улиц и 16% газифицированных домостроений.

Историки говорят, что первое протогородское поселение на этом месте появилось в конце V века. Сначала оно входило в Великий Тюркский каганат, затем растущим городом поочередно владели тюркоязычные карлуки, огузы, сельджуки, караханиды, монголо­язычные кидани (каракитаи), арабы, династии Газневидов и Саманидов.

В XII веке город назывался Ясы и был значительным перевалочным пунктом на Великом шелковом пути. Но прославился больше тем, что здесь жил, проповедовал и был погребен знаменитый суфий Ходжа Ахмед, основатель центральноазиатского ордена Яссауи, практиковавшего тюркоязычный зикр с совместным участием в нем мужчин и женщин. Его могила стала местом поклонения сразу после смерти, первый мавзолей над ней построил караханидский правитель, но он был разрушен во время завоевания города Чингисханом. Амир Тимур вступал в него при завоевании Могулистана, джунгары – во время экспансии в казахские степи, казахские ханы – в ходе войн со среднеазиатской династией Шейбанидов, Российская империя – при завоевании земель казахского Старшего жуза и Средней Азии. Неудивительно, что при столь бурной истории от древнего города практически ничего не осталось.

Самые древние здешние строения связаны с именем Амира Тимура (принятое в европейских источниках "Тамерлан" и "Аксак Темир", употребляемое в русских летописях, – непочтительные насмешливые прозвища) – мавзолей святого в сегодняшнем виде и мечеть Хазрет Султан построены и оснащены утварью по его приказу, через 200 с лишним лет после кончины Ходжи Ахмета. Об этом, в частности, свидетельствуют надписи на тай-казане и светильниках, когда-то вывезенных в Эрмитаж, а теперь возвращенных в мемориальный комплекс. Имя Амира Тимура носит одна из главных улиц современного Туркестана. Здесь похоронена в отдельном мавзолее его внучка Рабига Султан-бегим, дочь Улугбека и жена Шейбанида Абулхаир-хана.

При Тимуридах город сменил имя Ясы на обозначение всего оазиса. В XVI веке Туркестан стал резиденцией казахских ханов, которых именно здесь поднимали на белой кошме, посещали иностранные послы и которые находили здесь последнее успокоение. В этом месте похоронена дочь основателя Казахского ханства Жанибека – Аманбике, ханы Есим и Аблай, Казыбек би и другие большие деятели своего времени.

К западу от мавзолея, отреставрированного в свое время с помощью Турции, находится городище средневекового Туркестана. Раскопки ведутся с первой половины XX века, тем не менее много лет здесь была городская свалка. Как констатируют ученые, "благоустроительные" работы в зоне архитектурного комплекса в 1950–1980-х безвозвратно уничтожили первоначальный облик значительной части памятника.

Срыта и вывезена большая часть площади культурного слоя поздней цитадели, где размещалась ставка казахских ханов, а также значительная часть шахристана городища. Почти не исследованы ранние периоды поселения Ясы и других памятников туркестанского оазиса. Сейчас над городищем установлен купол, который хотя бы предохраняет раскопанные стены от дождя и снега.

Туркестан – лишь часть древнего оазиса. В 40 км от него находится Сауран, известный с VI века, в 60 км – Отрар, бывший Фараб, ставший городом еще в I веке. Будет жаль, если торопливая реставрация в рамках "раскрытия туристического потенциала" исказит и изуродует новоделом исторические памятники.

Пример такого подхода – очень красивый и архитектурно гармоничный железнодорожный вокзал, построенный в 1905 году. Внутри сохранили бронзовые канделябры и камин с ангелочками в бывшем ресторане, но стены и потолок разрисованы орнаментом в псевдовосточном стиле дичайших расцветок.

Впрочем, Туркестан смотрит не только в прошлое, но и в будущее. Почти сразу за парадными воротами раскинулся огромный кампус Казахско-Турецкого университета имени Яссауи. Несмотря на летние каникулы, паркинг забит автомобилями жителей города, обслуживающихся в клинико-диагностическом центре медицинского факультета (при вузе действует шесть научно-исследовательских институтов).

Университет был открыт в 1991 и стал первым международным вузом независимого Казахстана. Помимо казахстанцев и граждан Турции здесь учатся представители других тюркоязычных стран, а также автономий России. Для иностранцев существует подготовительный факультет, где они в течение года изучают казахский язык (обучение ведется на казахском, турецком, английском и русском).

В 2017/18 учебном году из 7,5 тыс. студентов более 1,3 тыс. составляли иностранцы (один приехал аж из Черногории), и их число растет. Часть учатся бесплатно (200 грантов ежегодно выделяет МОН РК, обучение турецких студентов оплачивает их правительство, есть университетские гранты для особо одаренной молодежи). Университет входит в топ-10 лучших вузов Казахстана и занимает 169-е место из 200 в британском QS University Rankings: EECA, где оцениваются вузы Восточной Европы, Евразии и Турции.

Вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, за воротами нынешнего Туркестана в голой степи растет абсолютно новый микрорайон девятиэтажек. Судя по всему, новый Туркестан будет строиться по принципу Астаны – рядом, но на пустом месте. Говорят, это дешевле и проще.

Источник - Forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538157300
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