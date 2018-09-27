Ханский дворец в Крыму: спасение под крики об уничтожении

00:26 29.09.2018 Что на самом деле происходит с главной достопримечательностью Бахчисарая



В начале сентября завершился первый этап масштабной реставрации мечети Ханского дворца в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, который за последние десятилетия довели буквально до критического состояния. Естественно, на это событие, как бык на красную тряпку, отреагировали на Украине при усиленной поддержке международных партнеров, вновь заговорив о циничном уничтожении исторической достопримечательности.



"А ты кто такой"?



На заседании ОБСЕ 13 сентября, в рамках дискуссионной панели "Нарушение прав человека и международные преступления в Крыму", активисты запрещенного в России крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в который раз заявили об уничтожении Ханского дворца "российскими оккупантами".



"Ханский дворец был принесен в жертву политическим играм перед выборами президента России. Власть хотела показать, что она что-то делает для крымских татар, и начала зимой, совершенно не подготовившись, ремонт Ханского дворца, который приводит к потере нашего национального культурного наследия", - заявил один из главных рупоров антиреставрационного движения Эдем Дудаков, выступавший на мероприятии в качестве эксперта.



То, что крупномасштабный ремонт "оккупанты" планировали задолго до президентских выборов, верный сторонник Мустафы Джемилева в лучших традициях современной западной демократии утаил. Предпочел не афишировать он и то, что сам в украинский период Крыма, когда о ремонте дворца можно было только мечтать, находился во власти: долгие годы был депутатом в Бахчисарайском райсовете, с 2006 по 2009 год возглавлял управление капстроительства республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, а с 2010 по 2012-й был председателем республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Много ли пользы принес Дудаков своему народу, сделал ли хоть что-то для сохранения его культурного наследия, находясь на этих должностях?



"В Рескомнаце давно "играют" не чисто, с тех самых пор, как эта государственная структура стала безраздельной вотчиной меджлисовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их инструментом по распилу бюджетных средств, выделяемых на обустройство возвращающихся на родину крымских татар и других незаконно репрессированных народов Крыма", - говорил шесть лет назад председатель исполкома крымско-татарской организации "Милли Фирка" Решат Аблаев.



Депутат крымского парламента Лентун Безазиев тогда же открытым текстом обвинял Дудакова в коррупции и вредительстве интересам собственного народа, поскольку тот лишил множество репатриантов возможности получить долгожданное жилье.



"Имеет место мошенничество, желание присвоить народные деньги, которых в 2011 году выделили мизер - всего 23 миллиона гривен… Это следствие безнаказанности и неприкасаемости, что их никто не тронет, что они могут хлебать из корыта столько, сколько захотят, а на все остальное наплевать. Это открытый разбой среди бела дня. Надо называть вещи своими именами", - оценивал депутат качество работы сегодняшнего защитника Ханского дворца.



Проще говоря, ничем, кроме уголовных дел, финансовых хищений и коррупции, функционер меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дудаков, как и вся его нелегальная организация, жителям Крым не запомнился. Но в международных структурах это никого не смущает.



Веселая компания



В начале июня 2018 года адвокат Николай Полозов, прославившийся защитой участниц скандальной группы Pussy Riot, подал иск в суд к подрядчику всех реставрационных работ на территории Ханского дворца.



"Сегодня по поручению Эльмиры Аблялимовой мной было подано исковое заявление в Коптевский районный суд Москвы к ответчику ООО "Корпорация ATTA Групп" - подрядчику всех работ в заповеднике. Требования остаются те же - немедленная остановка всех "реставрационных" работ, проведение комплексной экспертизы", - сообщил в соцсетях Полозов.



Позже он заявил, что это дело будет рассмотрено в Международном суде ООН.



Эльмира Аблялимова, поручения которой выполняет адвокат, является супругой осужденного на восемь лет за организацию побоища возле здания крымского парламента 26 февраля 2014 года и позже помилованного президентом России замглавы запрещенного меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза.



Она тоже была депутатом Бахчисарайского райсовета, занимала пост зампредседателя районной администрации, а в апреле 2014 года, не имея профильного образования, получила должность гендиректора Бахчисарайского заповедника, вопреки протестам его сотрудников.



Об этом: Новым гендиректором Бахчисарайского заповедника назначена Эльмира Аблялимова



Российская власть, несмотря на раздражение многих крымчан, тогда еще пыталась договариваться с экстремистами и преступниками меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будущий организатор энергоблокады полуострова Ленур Ислямов получил кресло вице-премьера, Аблялимова - заповедник, который включает в себя 118 памятников истории и архитектуры.



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Но все быстро встало на свои места. Продержалась Аблялимова на новом месте недолго, до декабря того же года, хоть и произносила противоположные ее сегодняшним заявлениям слова.



"С 2011 года заповедник не финансировался из госбюджета, и сейчас основными его доходами являются средства от продажи билетов на объекты. Эта сумма расходуется на заработную плату персонала, коммунальные платежи, в том числе энергоносители, услуги по охране объектов, налоги, сборы и прочее. При этом состояние отдельных памятников требует немедленного вмешательства, необходима реставрация объектов", - отмечала Аблялимова в интервью крымским журналистам в 2014 году.



По ее же словам, руководство Бахчисарайского заповедника предупреждало об угрозе обрушения второго этажа главного корпуса Ханского дворца еще в 2011 году. На реставрацию требовалось около 27 миллионов гривен, но денег, естественно, никто так и не увидел.



Супруга экстремиста Чийгоза за время своей непродолжительной работы успела лишь внедрить VIP-билеты для посетителей, а простым смертным запретить бесплатную съемку на территории заповедника.



Дорогостоящие "зверства оккупантов"?



Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, в 2015 году дворец получил статус объекта культурного наследия федерального значения.



В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на противоаварийные и реставрационные работы объектов исторической достопримечательности было выделено более 1,6 млрд рублей, на первый этап - почти 150 миллионов.



"Дворец построили в первой половине 16-го века. За два с половиной столетия его внешний облик постоянно менялся, поскольку каждый новый правитель достраивал новые сооружения либо переделывал уже существующие. Последняя серьезная реконструкция дворца проводилась в 1967 году, после этого были лишь точечные работы. Во времена Украины дворец фактически был заброшен, там было опасно находиться - почти все балки Большой мечети поражены грибком, насекомыми и гнилью, поэтому решили их полностью заменить", - отметил парламентарий.



Он также подчеркнул, что старые черепицу и балки никто выбрасывал, их передадут музеям в качестве экспонатов.



"Перекрытие настолько сильно прогнило еще и потому, что состояло не только из дуба, но и из хвойных и фруктовых деревьев, причем их антикоррозийная обработка была далека от современных стандартов качества. Мы установили клееные брусья и балки из лиственницы, которые по своим свойствам не уступают цельному дубу", - сообщила гендиректор фирмы - разработчика проекта реставрационных работ ООО "Кирамет" Юлия Иванишкина.



Кстати, к разговорам об аутентичности, черепица на крыше мечети к моменту ремонта была не оригинальной.



"В документах, которые готовились министерством культуры Украины для ЮНЕСКО, четко сказано, что аутентичность Ханского дворца и его мечети была утрачена еще при проведении кровельных работ в шестидесятые годы прошлого века. Тогда новую черепицу собирали со всего Бахчисарайского района, с домов местных жителей, предлагая людям взамен более современные материалы", - рассказал ИА REGNUM один из авторов проекта реконструкции, доцент Академии строительства и архитектуры КФУ Павел Литовченко.



По его словам, согласно проекту, кровлю ханской мечети закрыли новой испанской черепицей, специально стилизованной под старину. Новая "татарка" точно совпадает с первоначальными экземплярами.



Помимо этого, для усиления сейсмической надежности здания мечети специалисты установили железобетонный пояс, который тоже, по словам представителей Украины, нарушает аутентичность. Но в этом конкретном случае самой "аутентичной" была бы гибель памятника, а самым главным "аутентистом" тот, кто довел бы памятник до убийства или самоубийства.



Что дальше?



По словам Руслана Бальбека, в ближайшее время специалисты приступят к консервации старых раскопок в Персидском дворике дворца, которые там проводились много лет назад, но так и не были завершены.



"Из-за этого изменился сток поверхностных вод, вся влага оставалась в ямах, что, в конце концов, стало причиной обрушения трех стен. Наши работники уже восстановили их", - отметил депутат.



Помимо этого, сообщил парламентарий, в 2019 году запланированы работы по понижению уровня грунта с восточной стороны мечети, подшивка потолка первого этажа и реставрация пола на втором этаже, реставрация пола антресолей с усилением отдельных балок, перекладка восточного минарета и усиление западного, замена конструкций их куполов и т. п.



"Ход работ контролируют как региональные, так и федеральные власти. Кроме того, за памятником наблюдает общественность. Вы сами видели, что любой желающий может прийти и пообщаться со специалистами. Все максимально прозрачно и открыто. Мы и далее намерены продолжить практику совместных инспекций с общественниками и экспертами", - подчеркнул Руслан Бальбек.



Как раз на заметку ЮНЕСКО и прочим международным структурам.



Александр Дремлюгин Источник - REGNUM

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