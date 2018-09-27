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|Первый пошел. США разбили новейший истребитель F-35B
07:16 29.09.2018
В США разбился новейший истребитель F-35B
В американском штате Южная Каролина разбился истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, крушение самолета произошло в районе Грейс Хилл. Как отмечается, пилот истребителя успел катапультироваться.
При этом данный инцидент является первым случаем крушения F-35B