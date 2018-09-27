Первый пошел. США разбили новейший истребитель F-35B

07:16 29.09.2018

В США разбился новейший истребитель F-35B



В американском штате Южная Каролина разбился истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, крушение самолета произошло в районе Грейс Хилл. Как отмечается, пилот истребителя успел катапультироваться.



При этом данный инцидент является первым случаем крушения F-35B