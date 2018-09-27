Кыргызстан ждет серия скандальных судебных процессов, - Айгай пресс

09:37 29.09.2018

Недавно секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев сообщил, что уголовные дела по Бишкекской ТЭЦ в течение месяца будут переданы в суд. Следствие по таким тяжелым делам, где ущерб оценивается в миллионы долларов, обычно идет годами. Такие дела частенько встречаются в практике Кыргызстана. А в этом случае следствие по делу провели быстро, в течение нескольких месяцев. Качество поспешно выполненной работы обычно оставляет желать лучшего.



У адвокатов обвиняемых уже сейчас немало претензий к следствию и его качеству. Например, адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов открыто выразил свое раздражение по этому поводу. "Я вынужден брать другими путями информацию о следственных мероприятиях. Например, назначаются экспертизы, но об этом не информируют ни меня, ни моего подзащитного. Такие вопросы не оставляются на усмотрение следователя, в Уголовном кодексе КР есть четкие требования. Когда назначается экспертиза, следователь обязан известить нас об этом. Потому что у нас есть право отклонить экспертов, если это обоснованно, предложить других экспертов, ставить дополнительные вопросы перед экспертизой. Но нас лишили такого права. Другими словами, экспертиза проходит с нарушением закона. Для меня непонятно, на каком основании Сапара Исакова держат под арестом. В законе есть четкие условия, в каких случаях применяется такая мера пресечения свободы, но когда дело доходит до Сапара Исакова, они не работают. Сотрудники ГКНБ пытались вынудить меня отказаться от защиты интересов бывшего премьер-министра. Запугивали, что в противном случае возбудят еще одно уголовное дело. Умолчу о других раздражающих фактах. В данное время наши жалобы по этому поводу расследует военная прокуратура. К сожалению, на мой взгляд кажется, что профессиональный уровень сотрудников ГКНБ самый низкий среди следователей всех правоохранительных органов в стране. Поэтому я хорошо понимаю, что у меня будет немало правовых претензий, когда у меня появится возможность ознакомиться с материалами уголовного дела после окончания следствия".



Разделяет мнение по таким явлениям и коллега Нурбека Токтакунова, адвокат Сергей Слесарев, отстаивающий интересы Кубанычбека Кулматова. По его словам, в его практике еще не было дела с таким количеством процессуальных нарушений. Не понимает, по какой причине все еще находится под стражей Кубанычбек Кенешович. Кулматов ни от кого не прятался, являлся на дачу показаний. Кроме того, чувствовавший свою невиновность К. Кулматов был убежден в том, что его оправдают в суде.



Общественность знает, что К. Кулматову предъявили обвинение по строительству школы за китайский грант. Еще одно удивительно обвинение касается в том, что Кулматов пользовался непригодным паспортом, незаконно получил гражданство и незаконно пересек границу с этим паспортом.



Сергей Слесарев указывает на то, что достаточно давно была проведена проверка, в результате которого было ясно – у Кулматова Кубанычбека нет российского паспорта. Было официальное сообщение из России по этому поводу. Значит, по данному вопросу нет каких-либо новых обстоятельств. Так на каком основании было выдвинуто обвинение? "Это необоснованное обвинение, ничем не подкрепленное", - говорит Слесарев.



Во-вторых, по закону это входит в компетенцию МВД, а не ГКНБ. В-третьих, срок истечения давности таких правонарушений – 3 года. А упомянутые события датируются 1994 годом. Другими словами, срок истек уже восемь раз.



Что касается главного обвинения, касающегося строительства школы в новостройке Бишкека за китайский грант и нецелевого использования средств, то здесь многим вещам можно удивляться. Тогдашний премьер-министр Жоомарт Оторбаев подписал решение о переназначении средств на другие нужды. Как в таких условиях Кулматов мог извлечь личную выгоду? "Все решения о распределении денег принимала китайская сторона, потому что это был "подарок" для Кыргызстана", - говорит он.



Короче говоря, после упомянутых высказываний адвокатов создается ощущение, что этой осенью нас ждет серия скандальных судебных процессов. Общественность вполне может усомниться в их объективности.



Источник - Айгай пресс