Не о чем говорить. Русско-кыргызский диалог уперся в тупик, - Ачык саясат

09:43 29.09.2018

На днях Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило о приезде В. Путина в Бишкек. Вслед за этим подтвердило официальное принятие приглашения. Но неизвестно, в какой день состоится визит. Пока говорится о намерении президента Сооронбая Жээнбекова переговорить с российским коллегой на проходящем в городе Душанбе саммите стран СНГ. Но непонятно о каких темах пойдет речь.



Сейчас в Кыргызстане нет какого-то экономического или инфраструктурного готового проекта для обсуждения с Россией. Перед прошлыми визитами в Москву Сооронбай Жээнбеков говорил об имеющемся намерении внести предложение Москве по размещению новой военной базы на юге Кыргызстана помимо работающей в Канте объединенной авиабазы. Ну, это не новый проект, более 10 лет ведутся переговоры о новой базе. Что плохо - отсутствие сейчас необходимости для России этого объекта.



Текущая ситуация в Афганистане контролируется правительством, поэтому незаметно скорое достижение победы Исламского государства. Но это не главное. Более важно – нынче изменилась позиция Ташкента к сотрудничеству с Москвой. Ислам Каримов вывел Узбекистан из ОДКБ, отстранился от сотрудничества. Его преемник придерживается гораздо более конструктивного настроя. В Афганистане имеется чрезвычайно сильная узбекская диаспора, по этой причине Узбекистан обладает серьезным рычагом, влияющим на развитие ситуации в этом государстве. Они построили железную дорогу от границы до центров северных регионов как Мазари-Шариф Афганистана. Вооруженные силы Узбекистана по мощности среди армий стран СНГ стоят на третьем месте после России и Украины. По этой причине Узбекистан выходит на первое место в вопросе исходящей с афганской стороны вероятной угрозы. Вот почему после саммита в Душанбе Владимир Путин поедет в Ташкент.



И действительно, когда есть возможность решить проблему руками других, к примеру, Узбекистана, то на каком основании вмешиваться нам самим? Какая необходимость в строительстве какой-то новой базы при наличии возможности урегулирования взаимодействий с помощью самой сильной армии в регионе? В какой степени это целесообразно в условиях, когда Россия и без того участвует в двух вооруженных конфликтах (в Сирии и Украине), тяготы которых ложатся на бюджет?



О чем другом еще могут быть переговоры, держа в уме эту базу? Министерство иностранных дел КР подтвердило предстоящее подписание каких-то 10 документов. Кто их знает, есть ли среди них что-то одно важное, никаких признаков этого нет.



По словам руководителя аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрия Орлова, "несмотря на сложный характер" Атамбаев был нужен Путину для выведения американской базы из Кыргызстана. После выведения базы (кыргызский президент не вилял хвостом, как Бакиев) Путин в знак благодарности за твердую волю помогал Атамбаеву. Было основание для особых отношений между ними двумя. Для подобных отношений между Жээнбековым и Путиным пока нет оснований. Раз нет проектов, то не о чем говорить.



Только недавно друг Путина Андрей Бельянинов заявил, что в Кыргызстане не с кем говорить о положении бизнеса, возможно, (Путин) примет во внимание именно это. Остаются нерешенными вопросы по новым ГЭС, остановилась также тема развития экспорта в Россию. Между тем вот-вот начнется кампания по притеснению работающих в России кыргызских мигрантов. Охладели имевшиеся связи с Россией, наше якобы сближение с Эрдоганом (у него крайне сложные отношения с Москвой) еще больше ухудшили положение. И на нынешние Всемирные игры кочевников Путин не приехал, а приезд Эрдогана показался значимым. А ведь раньше было наоборот. Кстати, сейчас экономика Турции подверглась кризису, никто нам не объясняет, какую пользу она может принести Кыргызстану. Поездка Сооронбая Жээнбекова в Америку тоже вполне может стать толчком к напряжению в отношениях с Кремлем.



По мнению специалиста в политике Дмитрия Орлова, руководство Кыргызстана должно точно определиться, чего хочет от каждого своего стратегического партнера. Пока такого понимания нет, значит, и во внешней политике это не принесет серьезных успехов.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №35 от 28.09.2018/стр.2