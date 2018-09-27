Российская фигуристка Алина Загитова установила абсолютный рекорд - 238,45 балла в общей сумме

12:39 29.09.2018

Хет-трик Загитовой. Наша чемпионка побила все мировые рекорды



Алина Загитова в блестящем стиле выиграла свой первый турнир нового сезона – в немецком Оберстдорфе.



Когда накануне она чистейшим образом исполнила короткую программу, это не могло не радовать, но та радость была, что называется, с оглядкой - на куда более трудную пятничную произвольную. Четыре минуты на льду вместо 2.50 и семь прыжковых элементов вместо трех. Ведь качественного "длинного" проката мы у 16-летней Загитовой не видели аж с февральских Игр в Пхенчхане. Дальше - что на ЧМ-2018 (только 5-е место), что на недавних контрольных выступлениях в Москве - наша олимпийская чемпионка в произвольной постоянно падала, причем не однажды.



ОНА НЕ "ОДНОРАЗОВАЯ"!



Причины известны: за последние полгода Алина выросла на пять сантиметров (сейчас в ней уже 161) и теперь вынуждена приспосабливаться к своим новым габаритам. Проблема для юных фигуристок типичная и весьма опасная. Сколько их уже было, этих "одноразовых чемпионок", ярко вспыхивавших в начале карьеры, а потом пропадавших навсегда.









Сегодня Загитова каталась не последней, как в четверг, а "третьей с конца". То, что новая программа поставлена на музыку из оперы "Кармен", уже было известно, а вот черно-розовое платье публика увидела впервые. Зазвучали первые такты и…



Когда эти четыре минуты истекли, и музыка смолкла, соревнования одиночниц смело можно было закрывать. Замыкавшим стартовый протокол японке Маи Михаре и Лоне Хендрикс из Бельгии Загитова не оставила ни единого шанса. Россиянка, как и накануне, была безупречна. Она не допустила не то, что ошибок - даже заметной невооруженному глазу помарочки. И получила судейские "плюсы" еще выше, чем за короткую. Ничего не скажешь: просто мо-ло-дец!



Выезжая со льда, она уже улыбалась широко, "от уха до уха". Понимала, что старт сезона удался на все сто процентов. А через минутку-другую появились оценки, и настало время восхищаться вновь.



НОКДАУН ДЛЯ МЕДВЕДЕВОЙ И ТРУСОВОЙ



Конечно, это был мировой рекорд. Точнее два (второй по сумме), а еще точнее – три (с учетом достижения в короткой, установленного в четверг). Хет-трик, "Большой шлем" - ну, или какое там название вам больше нравится. В произвольной Загитова перекрыла прежний рекорд японки Рики Кихиры на 11 баллов, а по сумме "усвистала" от соотечественницы Александры Трусовой на все 17. От той самой Трусовой, которая недавно в Каунасе выдала три четверных.



Правда, надо заметить, что лишь один из них Трусова исполнила чисто. Загитова же, как известно, пока довольствуется прыжками в три оборота. Неужто она действительно работает - новая система судейства, призванная приструнить любителей (в основном, мужского пола) "попадать с четверных"?..



Я бы не стал тут торопиться с выводами. Большую разницу между двумя нашими фигуристками обеспечила оценка за компоненты. А по технике "каунасская" Трусова у "оберстдорфской" Загитовой все равно выиграла, пусть и чуть-чуть.



Еще хочу обратить внимание вот на что: новые рекорды Загитовой уже очень близки к прежним мировым, установленным еще по старым правилам. Сегодня в Германии она получила за произвольную на 0,42 больше, чем в золотом Пхенчхане! Ну и, конечно, бросается в глаза гигантская дистанция между ней и Евгенией Медведевой, неделю назад аналогичным образом открывшей свой сезон в Канаде: "плюс 33 с половиной" в пользу Загитовой по сумме двух прокатов - настоящий нокдаун. Что ж, Жене и ее новому тренеру Брайану Орсеру самое время готовить ответный удар.



СЛЕДУЮЩИЙ ТУРНИР – УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ



Из других результатов Оберстдорфа отмечу второе место в короткой программе нашего Артура Дмитриева. Ну, а на следующей неделе нас ждут еще два интересных турнира. На "Кубке Финляндии" в Эспо начинают сезон лидеры российского парного катания Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Вместе с ними там будут кататься и Михаил Коляда (между прочим, действующий мировой рекордсмен в произвольной), и Дмитрий Алиев, и Елизавета Туктамышева, и танцоры Александра Степанова с Иваном Букиным. Этакий выездной чемпионат страны.



А на другом конце земного шара, в японской Саитаме уже 6 октября снова выйдет на лед Она. Алина Загитова. Это будет необычный командный турнир одиночников Japan Open, где россиянка выступит за сборную Европы - вместе с Каролиной Костнер, Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевсом.



Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

27-28 сентября

Женщины



Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 238,43

2. Маи Михара (Япония) – 209,22

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 204,16



Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) – 158,50

2. Маи Михара (Япония) – 138,28

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 132,66



Лев Тигай