Землетрясение и цунами разрушили индонезийский остров Сулавеси - жертв будет тысячи

14:09 29.09.2018

Землетрясение в Индонезии: сотни погибших в цунами



В прибрежной полосе, на которую пришелся удар цунами, не осталось практически ни одного целого здания

Более 380 человек погиблив Индонезии в результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5. Волны высотой до трех метров обрушились на город Палу в провинции Сулавеси.



На видеоролике, где волна ударяет по Палу, видно, как вода сметает несколько зданий и огромную мечеть, которая стояла в 80 километрах от эпицентра землетрясения. Видно убегающих и кричащих от ужаса людей.



Подземные толчки, последовавшие за основным землетрясеним, продолжают ощущаться в городе. Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели и торговые центры.



Спасательные операции продолжаются, но их проведение осложняется отсутствием электричества. Основную дорогу в Палу заблокировал оползень, снесен также главный мост в городе.



"Много тел на береговой линии"



Очевидцы засняли на видео, как цунами сносит прибрежные постройки

По данным индонезийского управления по чрезвычайным ситуациям, на данный момент известно о 384 погибших, и эта цифра, скорее всего, не окончательная. Пострадали не менее 540 человек.