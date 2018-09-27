 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Донецке опять теракт. Взрывом ранен кандидат в президенты ДНР от компартии Игорь Хакимзянов
14:27 29.09.2018

Взрыв в Донецке: что известно
При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

В Донецке прогремел взрыв, в результате которого ранения получил кандидат на пост главы ДНР от компартии Игорь Хакимзянов. Инцидент произошел после съезда партии, после которого руководители планировали отправить документы в избирательную комиссию. Глава компартии заявил, что злоумышленники таким образом хотели сорвать участие членов партии в выборах.

В Донецке во время съезда компартии прогремел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на депутата народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислава Бердичевского.

"В Куйбышевском районе […> произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека", - сообщил агентству депутат.

В том числе среди пострадавших значится один из кандидатов на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, множественные ранения получила секретарь горкома партии Ирина Якина.

По словам главы компартии ДНР Бориса Литвинова, взрывное устройство было приведено в действие уже после того, как съезд завершил свою работу. По его мнению, бомбы была активирована либо дистанционно, либо в ней был установлен часовой механизм.

По свидетельствам очевидцев, в момент взрыва в здании находились около 50 человек. Член партии Геннадий Фоменко также отметил, что на месте происшествия обнаружен пакет, содержимое которого полностью сгорело. "Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги", - добавил он.

По версии Литвинова, целью взрыва стала попытка сорвать участие коммунистов в предстоящих выборах. "Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю", - заявил он журналистам.

Новые выборы главы ДНР были назначены после гибели в результате теракта руководителя самопровозглашенной республики Александра Захарченко. 31 августа в кафе "Сепар" неподалеку от резиденции Захарченко прогремел взрыв. Взрывное устройство было заложено под вывеску. В результате теракта погиб Захарченко, еще три человека получили ранения.

В тот же день были задержаны подозреваемые в причастности к покушению на жизнь Захарченко. "Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению", - говорил Дмитрий Трапезников, на тот момент и.о. главы ДНР (неделю спустя и.о. главы республики был назначен Денис Пушилин).

Впрочем, в Киеве причастность своих спецслужб к убийству Захарченко отвергли и предположили, что гибель главы ДНР могла стать результатом криминальных конфликтов.

"Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь, связанных с перераспределением бизнеса. Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру", - говорил в эфире "112 Украина" руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

В середине сентября в сети появилось видео допроса одного из подозреваемых - Александра Погорелова, который признался, что был завербован СБУ и что его главной задачей стала ликвидация Захарченко. Более того, Погорелов утверждал, что одна из диверсионных групп, заложивших взрывное устройство в кафе "Сепар", получила его от американских спецслужб.

Сам Погорелов - уроженец Донецка, но в 2014 году, по его словам, был завербован сотрудником контрразведки СБУ, который представился Сергеем. Позывным Погорелова стал "Легионер".

Подозреваемый также рассказал, что за время работы на СБУ он выполнял различные задачи, в том числе наблюдение за объектами ополченцев, частями армии ДНР, также корректировка огня украинских силовиков по территории Донбасса. Также он пояснил, что в 2016 году прошел минно-взрывную и медицинскую подготовку на одном из полигонов ВСУ в Киевской области.

Во время одной из встреч с куратором Погорелов познакомился в неким Романом, который представился как "начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ".

Захарченко - не единственная из значимых в ДНР фигур, на которых совершались покушения. В 2017 году в результате взрыва, устроенного с целью покушения на министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, пострадали восемь человек.

В феврале 2017 года в результате покушения также погиб Михаил Толстых (позывной "Гиви") - командир батальона "Сомали". В октябре 2016 года, также в результате покушения, погиб руководитель подразделения "Спарта" Арсений Павлов (позывной "Моторола").

Примечательно, что убийство Захарченко произошло в период действия так называемого "школьного перемирия", объявленного 29 августа в преддверии начала учебного года.

Источник - gazeta.ru
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