 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.09.2018
18:12  Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт джихадистов
17:42  В Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5 балла
17:34  Французский снайпер рассказал, кто убил Захарченко. Без америкосов не обошлось
14:27  В Донецке опять теракт. Взрывом ранен кандидат в президенты ДНР от компартии Игорь Хакимзянов
14:09  Землетрясение и цунами разрушили индонезийский остров Сулавеси - жертв будет тысячи
12:39  Российская фигуристка Алина Загитова установила абсолютный рекорд - 238,45 балла в общей сумме
09:43  Не о чем говорить. Русско-кыргызский диалог уперся в тупик, - Ачык саясат
09:37  Кыргызстан ждет серия скандальных судебных процессов, - Айгай пресс
07:16  Первый пошел. США разбили новейший истребитель F-35B
01:20  Возникновение нелиберальной гегемонии. Удивительная национальная стратегия Трампа, - Барри Позен
01:18  Высокомерие погубит США, - Тимоти Гартон Эш
00:57  Washington Post: КНР бросает вызов стратегическим интересам США в Африке
00:32  Таджикистан: священнослужители - оборотни, - С.Довлатов
00:26  Ханский дворец в Крыму: спасение под крики об уничтожении
00:22  Американская эра близится к концу. Чего не понимает истеблишмент, - Рэндалл Швеллер
00:16  США слабеют. "Куличики" рушатся, - Тереза Спенцерова
00:15  Путь "невидимого гегемона". Будет ли Китай править миром? - В.Малявин
Пятница, 28.09.2018
20:55  Казахстанский Туркестан: между "Шелковыми" путями, - forbes.kz
20:53  Азербайджан вот-вот развяжет войну, - А.Гегамян
20:50  Asia Times: Судьба антииранских санкций Трампа зависит от решения Индии
20:48  Мужской шовинизм в Кыргызстане, или Женщины, которых они ненавидят...
15:32  Еще раз к вопросу об исламе (полемика), - Бахадыр Мусаев
15:11  "Мисс Казахстан 1999" Жулдыз Омарбекова назначена вице-министром общественного развития
12:51  Таджикский интернет: дорогой и плохой
12:36  США оставят "друзей Путина" без яхт, самолетов и футбольных клубов
12:31  КырГКНБ: Сотрудники КырПогранслужбы помогали отправлять рекрутов в Сирию
12:04  Уволен последний русский вице-мэр Бишкека Милицкий. Вместо него назначен Балбак Тулобаев
10:55  В Китае нашли управу на "врага народа номер один" - гонконгского сепаратиста Чана и его партию
10:53  Мосбиржа купит за 338 млн руб до 20% Казахстанской фондовой биржи. Оно ей надо?
09:27  И не друг, и не враг. Отношения Турции и США находятся в кризисе. Виноваты личные амбиции Эрдогана, - Т.Ахметов
09:06  "Свисти сообразно количеству лошадей": В Киргизии начинают очередную административно-территориальную реформу
09:00  КырИнвест. "Начато расследование по факту запирания в контейнере китайских предпринимателей в Кадамжае"
08:58  "Возьмет ли Жээнбеков под контроль коррупцию в МИД?" - Багыт.kg
08:51  КазНацбанк оценил ситуацию в Цеснабанке как контролируемую: все нормально, только нет денег
08:44  Службу внешней разведки Казахстана возглавили генералы Сартаев и Оразов
08:38  Душанбе. Все собрались: Совет лидеров СНГ начинается со встречи в узком кругу
08:37  Камлай меня в капище... В Казахстане соорудят "Межконфессиональный центр Назарбаева"
08:32  Скрипалей отравил Герой РФ полковник Чепига (он же - Боширов), - Times
08:26  Найденные в Хирбет-эль-Мастара руины подтверждают библейский рассказ об Исходе? - Daily Mail
08:20  Отколовшемуся острову подбросили запчастей. США вооружают Тайвань
06:16  СНГ перестает быть клубом президентов, - "НГ"
01:36  ЦБ Узбекистана "опроверг слухи" о банкноте в 100 тысяч сумов
01:34  Новая геополитика для Восточной Евразии, - В.Ларин
00:30  Паспорт Виктора Цоя купили на аукционе за 9 миллионов рублей
00:25  Фронтир будущего. Поворот на Восток, или Евразийский проект России, - Л.Бляхер
00:16  План переворота в Иране объединил Моссад и арабов, - И.Субботин
00:02  Арктические амбиции Поднебесной, - П.Гудев
Четверг, 27.09.2018
20:19  Российская фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд (видео). Есть 79,93 балла в короткой!
17:55  Узбекский авторитет Гафур (Рахимов) сражается с казахским боксером Сериком (Конакбаевым) за кресло главы AIBA. Кто победит?
17:53  В Казахстане опять растет отток русских, - И.Джорбенадзе
16:43  Нужна ли России "национальная идея"? - А.Ларин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Французский снайпер рассказал, кто убил Захарченко. Без америкосов не обошлось
17:34 29.09.2018

В настоящее время издание, опубликовавшее статью, удалило ее с сайта, однако ссылка на нее осталась на странице издания в Twitter.
Французский снайпер рассказал, кто убил Захарченко
Французский снайпер из охраны генерала Шарля де Голля, бывший офицер Национальной жандармерии Франции, который является одним из создателей антитеррористической группы во время президентства Франсуа Миттерана, Поль Барриль в интервью газете OffGuardian рассказал, кто убил главу ДНР Александра Захарченко.

В настоящее время материал удален с сайта, однако ссылка на него осталась на странице издания в Twitter.

"Я знаю, кто убил Александра Захарченко в Донецке. Это было сделано 3-м специальным полком военной разведки Украины. Обучение проводилось инструкторами США в Хмельницком учебном центре, одной из их баз в Украине", - сказал Барриль.

Как сообщалось в статье, незадолго до покушения снайпер был приглашен в Донецк для консультации Захарченко по охране и личной безопасности, однако эта встреча так и не состоялась.

Из его слов следует, что в ДНР сейчас действуют различные западные разведывательные службы. Канадцы, американцы и англичане связаны с этими спецслужбами и военной разведкой Украины. Поль Барриль считает, что американцы или британцы использовали для устранения Захарченко кого-то из местных, установившего умную мину-ловушку.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель, пострадали 11 человек.

Анастасия Евдокимова

Источник - tvzvezda.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538231640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Сената
- Б. Сагинтаев обсудил с представителями Citigroup перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой индустрии
- О ситуации на финансовом рынке
- МВД обсудило взаимодействие с частными охранными организациями
- С начала подготовки отопительного сезона ЖД транспортом перевезено 27,2 млн. тонн угля
- Межконфессиональный центр Назарбаева появится в Казахстане
- Сотрудничество во благо безопасности
- МИР РК выявил свыше 19 тысяч нарушений требований промышленной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  