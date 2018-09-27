 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5 балла
17:42 29.09.2018

В районе города Катав-Ивановск в Челябинской области произошло второе за месяц землетрясение, сообщает Главное управление МЧС по области.

На этот раз ученые зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,5. В Геофизической службе РАН подтвердили РБК информацию о новом землетрясении на Урале. "Очаг находился на глубине 10 км. Ощущалось в некоторых населенных пунктах", - добавили в службе. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 11 км от Катав-Ивановска в 12:06 мск (14:06 по местному времени).

Подземные толчки почувствовали жители двух муниципальных образованиях Усть-Катавского и Катав-Ивановского районов. "Пострадавших и разрушений зданий нет, обследование продолжается", - сообщили в МЧС.

По словам жителей Катав-Ивановска, подземные толчки были ощутимы. "Было ощущение, что в дом въехал грузовик, а мои родители рассказали, что у них дом ходил ходуном. Они подумали, что дом сейчас развалится. Окна и посуда зазвенели, и на стуле подбросило. Примерно так же, как и пятого сентября. С одной разницей, тогда в четыре часа ночи, а сегодня днем", - сказал РБК очевидец Виктор.​

"Толчки были. Мне, мягко говоря, было неприятно. Я просто ощутила вибрацию пола. Все задребезжало. Кот перед этим сильно беспокоился, кричал. После этого спрятался и очень долго не выходил", - рассказала очевидица Наталья Кудряшова.

По словам Евгения Семьянинова, во время землетрясение "задрожал весь дом, зазвенела посуда". "Стало очень страшно еще из-за того, что на днях был обнаружен разлом рядом с городом. Власти изначально заверили нас, что сошел оползень из-за переизбытка воды в грунте, но жители наблюдали своими глазами, как падали деревья и шел гул из земли", - сказал он.

​Это второе землетрясение в этом районе Челябинской области за месяц. 5 сентября в районе Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Очаг сейсмической активности залегал на той же глубине - 10 км. Разрушений землетрясение не принесло.

Для Челябинской области землетрясение - это редко явление, говорил РБК доцент кафедры метеопрогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Виктор Боков. Последнее землетрясение магнитудой 4,5 в Челябинской области произошло в 1990 году, отмечал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Костина.

Источник - rbc.ru
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