 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Daily Sabah: Турция может не сдержать новую волну беженцев в ЕС
00:12 30.09.2018

Daily Sabah: Турция может не сдержать новую волну беженцев в ЕС

За последние семь лет Турция приняла более 3,5 миллиона беженцев из примерно шести миллионов человек, которые покинули Сирию, чтобы избежать насилия

С момента начала гражданского конфликта в Сирии Турция взяла на себя самую существенную роль, в сравнении с другими странами, в плане поддержки сирийских беженцев. За последние семь лет Турция приняла более 3,5 миллиона беженцев из примерно шести миллионов человек, которые покинули Сирию, чтобы избежать насилия, пишет советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ильнур Чевик в статье для турецкого издания Daily Sabah.

Турция создала для беженцев отличные условия, что неоднократно отмечали международные агентства по оказанию гуманитарной помощи. Щедрость Турции также включала в себя бесплатную медицинскую помощь для всех сирийских беженцев. В настоящий момент в турецких школах обучают 600 тыс. сирийских детей. Эта гигантская гуманитарная программа обошлась Турции в $35 млрд. Эту сумму оплатили турецкие налогоплательщики.

Но это еще не все. Турция также помогла сирийцам очистить их родные районы от боевиков. Вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией освободили и очистили часть сирийской территории от террористов, связанных с Рабочей партией Курдистана, а также ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турецкие агентства предоставляют социальные услуги и оказывают помощь нуждающимся.

В свою очередь, помощь ООН в рамках оказания помощи сирийским беженцам, размещенным на территории Турции, составляет всего $600 млн. Европейский союз под руководством Германии пообещал Анкаре предоставить помощь в размере €6 млрд, но эти деньги поступают очень медленно и привязаны к определенным проектам, что не позволяет облегчить процесс оказания помощи.

Турция со своей стороны выступила своего рода дамбой, которая сдержала поток беженцев в ЕС. В прошлом сотни и даже тысячи беженцев пересекали Турцию, чтобы добраться до стран Северной Европы через Эгейское море и Балканы. Однако благодаря эффективным мерам, предпринятым турецкой администрацией, Анкаре удалось фактически остановить поток. Турция выступила буферной зоной между ближневосточными государствами и Европой, заслужив восторженные аплодисменты, но не более того.

Однако не стоит забывать, что у каждой плотины есть свой запас прочности, чрезмерные нагрузки могут ее разрушить. Это должны понять канцлер Германии Ангела Меркель и ее коллеги в немецкой администрации, а также другие европейские страны.

В прошлом году мир изменился, решение международных проблем требует все новых и новых затрат. В этих условиях стало гораздо сложнее предоставлять высококачественные гуманитарные услуги сирийским беженцам, проживающим на территории Турции в роли гостей. Тем не менее Турция берет на себя необходимые жертвы, чтобы помочь этим несчастным людям.

Однако всему есть предел. При отсутствии или незначительной внешней помощи, это не может продолжаться вечно. В Сирии нарастает давление, которое может вынудить огромное количество людей покинуть страну. Если это произойдет, то с серьезными проблемами столкнется не только Турция, но и Западная Европа.

Турция упорно стремилась достигнуть мирного дипломатического урегулирования кризиса в северной сирийской провинции Идлиб, чтобы снизить опасность возникновения новой волны беженцев, но по-прежнему остается немало людей, которые хотят покинуть Сирию и искать спасения в Турции и европейских странах.

В ЕС не могут просто сказать: "Пусть Турция возьмет на себя все издержки и обеспечит нам мирную и уютную жизнь". Каждая заинтересованная страна должна взять на себя часть издержек и помочь Турции. Это один из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться в Берлине во время официального визита президента Турции.

Турецкая "плотина" уже едва сдерживает возложенную на нее нагрузку и может разрушиться. Это именно то, что должны понять наши друзья и союзники в Европейском союзе. Они должны искренне подойти к решению этой проблемы, в противном случае миллионы беженцев могут наводнить ЕС. Никто ведь этого не хочет, не правда ли?

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538255520
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