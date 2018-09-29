 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мучительная схватка за власть в Ираке обостряется, - А.Веселов
00:26 30.09.2018

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 29.09.2018

В стране нет постоянно работающего правительства

В Ираке продолжаются бесплодные попытки сформировать новые органы государственной власти. 15 сентября после неоднократных неудачных попыток был избран новый спикер парламента Мухаммед аль-Хальбуси, бывший губернатор провинции Анбар, суннит, лояльный шиитским властям Багдада. Одновременно избрали первого вице-спикера (им стал представитель блока "Саирун" Муктады ас-Садра), но до голосования по кандидатуре второго заместителя дело не дошло – часть депутатов покинули сессию. Отсутствие кворума в иракском парламенте стало едва ли не нормой.

Ни о каком согласии в иракском обществе нет и речи. У страны нет постоянного правительства. Муктада ас-Садр, чья коалиция получила первое место по итогам майских (2018) выборов, сначала заявлял о невозможности переговоров с потенциальными партнерами, но затем трижды вступал в союзы с различными политическими группировками. Наконец, 17 сентября было объявлено, что М. ас-Садр достиг соглашения с коалицией "Фатх", возглавляемой Хади аль-Амири.

Союз между эти двумя группировками, занявшими по итогам выборов первое и второе места, существенно осложнил положение временно исполняющего обязанности председателя правительства Хейдара аль-Абади. А неделей ранее высший шиитский авторитет Ирака аятолла Али ас-Систани дал понять, что, по его мнению, Х. аль-Абади не должен оставаться на посту главы кабинета. На этом фоне ас-Садр и аль-Амири и договорились о едином кандидате на должность премьер-министра. Им стал Адель Абдель Махди аль-Мунтафики. О нем стоит сказать несколько слов.

Это 76-летний шиит, уроженец Багдада из семьи богатого землевладельца, министра королевского правительства. Учился в престижном американском колледже, окончил Багдадский университет. В 1957 г. вступил в партию БААС, но в 1967-м перешел в компартию Ирака. Из-за угрозы репрессий переехал во Францию, где получил два высших образования в области экономики. В 1979 г. вышел из компартии, в 1983-м стал соучредителем и первым руководителем Высшего совета исламской революции в Ираке (ныне Высший исламский совет). После свержения Саддама вернулся в Ирак, где с подачи Вашингтона стал занимать высокие посты: министр финансов (2004-2005), вице-президент (2005-2011), депутат парламента (2011-2014), министр нефти (2014-2016). Его характеризуют как "прозападного исламиста умеренного толка"; американцы неоднократно пытались сделать его премьером, но эти усилия неизменно блокировал Тегеран. Имеет хорошие личные отношения с бывшим премьер-министром Айядом Аляви и курдским лидером Масудом Барзани.

В лагере аль-Абади всерьез озабочены сгустившимися тучами. 22 сентября состоялось заседание руководства партии "Дава" ("Исламский призыв"), на котором Хейдар аль-Абади и Нури аль-Малики обсуждали возможность противодействия наступлению оппонентов. Аль-Абади объявил о решении с 1 октября поднять зарплаты бойцов "народного ополчения" до уровня денежного содержания военнослужащих, но ситуация выглядит для него все более мрачно. Хади аль-Амери уже призвал аль-Абади добровольно покинуть пост премьер-министра ввиду неспособности предоставить "народу Ирака в целом и в Басре в частности основных услуг". В противном случае коалиция "Фатх" грозит убрать премьера через голосование в парламенте.

На этом фоне Муктада ас-Садр выдвинул очередной ультиматум в отношении кризиса в Басре, где уже несколько месяцев продолжаются протесты. Он заявил, что если власти опять не прислушаются к требованиям народа, они столкнутся с такой жесткой реакцией, которая "потрясет трон коррумпированных чиновников". По требованию ас-Садра в сентябре дважды созывались чрезвычайные сессии парламента для обсуждения положения в Басре, но улучшения нет. Ситуация в этой южной провинции накалена до предела – протесты, начавшиеся там 8 июля, идут до сих пор. 7 сентября демонстранты сожгли консульство Ирана, ракетному обстрелу подверглось консульство США. Неоднократно блокировались погранпереходы, порт Умм Каср, стратегическая магистраль Багдад – Басра, другие объекты. С июля в столкновениях с силами правопорядка уже погибли более 100 человек, свыше 700 получили ранения.

В конце июля Багдад пообещал выделить в бюджет Басры около 17 млн долларов на работы по восстановлению водопроводов и электросетей, а также создать 10 тыс. рабочих мест. Однако 10 сентября губернатор провинции Асад аль-Идани заявил, что полученные средства являются лишь погашением долгов федерального центра, накопившихся с прошлого года, правительство же по-прежнему ничего не делает в плане предоставления жителям необходимых услуг. 18 сентября представитель верховного комиссара ООН по правам человека в провинции Басра сообщил, что число местных жителей, отравившихся загрязненной питьевой водой, превысило 70 тыс. человек. Он призвал новый парламент в кратчайшие сроки добиться решения водного кризиса. 25 сентября демонстрации возобновились с новой силой. Требования протестующих остаются неудовлетворенными.

Основным событием политической жизни Ирака является, конечно, борьба за пост главы правительства, но одновременно проходят и другие события, связанные с дележом власти. 2 октября состоится сессия парламента, на которой выберут президента Ирака. На эту должность претендуют семь кандидатов, наибольшие шансы имеет Фуад Хусейн от "Демократической партии Курдистана". Ранее он был главой администрации президента Курдистана и пользуется поддержкой как Масуда Барзани, так и влиятельных политических фракций в Багдаде (и суннитских, и шиитских).

Выборам президента Ирака будут предшествовать выборы парламента курдской автономии 30 сентября. Власти автономии заявляют, что эти выборы – очередной шаг на пути демократизации курдского общества и стараются не вспоминать, что после неудачного референдума о независимости Иракский Курдистан многого лишился, а пост президента автономии и вовсе был упразднен.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538256360
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