Foreign Affairs: Трамп – это президент, о котором Китай мог только мечтать

01:14 30.09.2018 Foreign Affairs: Трамп – это президент, о котором Китай мог только мечтать



После прихода Трампа перед Китаем открылось множество возможностей, на которые раньше в Пекине вряд ли могли надеяться



В течение первого года президентства Дональда Трампа большинство западных экспертов в сфере американской внешней политики говорило о стратегическом провале политики Трампа в отношении Китая. Некоторые даже пришли к выводу, что председатель КНР Си Цзиньпин обманул Трампа. Однако в последнее время в западных СМИ все чаще звучит противоположная точка зрения, согласно которой давление Вашингтона на Китай приносит свои плоды, а китайское руководство пребывает в смятении. Также говорится о том, что 25-процентные пошлины Трампа на китайский импорт в размере $50 млрд наносят серьезный ущерб экономике КНР, а июльская встреча Трампа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером является примером блестящего тактического маневра, поскольку Трамп смог достигнуть торговых договоренностей с ЕС и объединить Запад против КНР. В сентябре Трамп продемонстрировал свою решимость, установив новые пошлины на китайский импорт в размере $200 млрд. В то же время, согласно некоторым сообщениям, в Китае растет недовольство в отношении единоличного стратегического контроля со стороны председателя КНР, также утверждается, что китайское руководство ищет способы задобрить Трампа, пишет Ядонг Лю в статье для издания Foreign Affairs.



Все эти утверждения почти полностью противоречат действительности. Дело в том, что, несмотря на обострение напряженности в торговле, Пекин по-прежнему может рассматривать Трампа как идеального американского президента, политика которого идет на пользу интересам КНР. Выход Трампа из Транстихоокеанского партнерства, его жесткий подход к торговле с Японией и разговоры о выводе американских войск из Южной Кореи отвечают интересам Китая и подрывают позиции США в Азии. Перед Китаем открылось множество возможностей, на которые раньше в Пекине вряд ли могли надеяться. Также есть веские основания полагать, что Китай по-прежнему уверен в своей способности управлять действиями Трампа.



В торговой игре, которую Трамп хочет навязать Китаю, у Пекина на руках есть несколько карт, которые американские аналитики недооценивают. Статистика указывает на то, что положительное сальдо торгового баланса Китая составляет $370 млрд, однако эта статистика не показывает, кто именно получает большую часть прибыли от китайского экспорта в США. С производством большей части китайского экспорта связаны компании из Тайваня, Южной Кореи и США. В качестве яркого примера можно рассмотреть ситуацию с производством iPhone. Китайские рабочие собирают продукцию Apple на заводах, принадлежащих Тайваню, а готовая продукция продается американской корпорацией. Как отметил премьер-министр Китая Ли Кэцян в марте 2017 года: "Более 90% прибыли получают компании из США. У нас есть статистика, указывающая на то, что в прошлом году торговля между КНР и США, а также инвестиции, способствовали созданию более миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах".



Для некоторых крупнейших американских компаний, включая производителей автомобилей и самолетов, китайский рынок более важен для будущего роста, чем рынок США. И если торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжит обостряться, то в арсенале Китая есть множество юридических инструментов, которые могут подорвать успех американских фирм на китайском рынке. При этом, у Вашингтона не будет возможности ответить, потому что рынок США не представляет особой важности для китайских фирм.



Китайское руководство уже давно осознало, что Трамп прежде всего бизнесмен, а не стратег. Прибыльность собственных предприятий для нынешнего главы Белого дома важнее национальных интересов США. Пекин уже поддержал личные бизнес-интересы Трампа. Например, дочь президента США Иванка Трамп в 2018 году в течение нескольких месяцев зарегистрировала в Китае 13 торговых марок для своего бренда, также Пекин поддержал проекты развития в Индонезии, в которых участвует организация Трампа. Пекин также может быть полезен для бизнеса Трампа и в будущем.



Китай знает, что ключевой задачей Трампа является удержание власти. Чтобы добиться своей цели, Трамп должен принести своим избирателям ряд внешнеполитических побед. Метод работы главы Белого дома достаточно прост: он нагнетает атмосферу кризиса, а затем добивается соглашения, которое по существу ничего не меняет. Этот же подход Трамп задействовал и в отношении КНДР. Сначала он угрожал развязать войну на Корейском полуострове, а затем объявил, что Северная Корея больше не представляет угрозы, несмотря на то, что Пхеньян по-прежнему продолжает развивать свою ядерную программу.



Ряд источников указывают на то, что Китай готов сыграть в игру, которую ему предложил Трамп. Пекин уже исполнил свою роль в первой части разыгрываемой пьесы, когда ввел ответные пошлины на американский импорт. Таким образом, Пекин помог создать атмосферу кризиса и не пошел на дальнейшее обострение, предоставив Трампу возможность сделать следующий ход. Китайское руководство по-прежнему надеется достигнуть торгового соглашения с Вашингтоном до промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь. В рамках возможного соглашения Китай готов согласиться на снижение торгового дефицита США. Уже сейчас Пекин планирует значительное увеличение поставок энергоресурсов из США. Тем не менее торговое соглашение с США никак не повлияет на стратегическую гонку между двумя государствами за глобальное лидерство в таких инновационных технологиях, как робототехника, искусственный интеллект и мобильные сети 5G. Когда Трамп объявит о своей мнимой победе, Китай не станет ему противоречить, потому что Пекин заинтересован в сохранении власти в руках Трампа.



Для Пекина фундаментальное противоречие в нынешних отношениях с США носит структурный характер. Так как Китай продолжает догонять США в экономическом и военном отношении, рано или поздно неизбежно возникнет напряженность. Пекин знает, что Вашингтон не откажется от своего доминирующего положения без боя, независимо от того, кто победил бы на президентских выборах США в 2016 году. В этом смысле китайское руководство хорошо знает, с какими проблемами оно может столкнуться в долгосрочной перспективе. Ключевой момент заключается в том, что склонность Трампа ставить свои личные интересы выше интересов его страны предоставила Китаю такие возможности, о которых он прежде даже не мечтал.



Александр Белов Источник - REGNUM

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