Назарбаев назвал жителей Шымкента трудолюбивыми

08:54 30.09.2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 сентября посетил центр оказания социальных услуг города Шымкента, в котором расположены центр обслуживания населения, центр занятости, миграционная служба и ЗАГС.



Как сообщает пресс-служба Акорды, ему рассказали о реализации проектов цифровизации в различных секторах экономики, в том числе агропромышленном комплексе, образовании, ЖКХ, здравоохранении, транспортной отрасли и сфере безопасности.



Заслушав доклад, Н.Назарбаев подчеркнул важность реализации программы цифровизации в контексте повышения качества и оперативности предоставления государственных услуг населению.



"Шымкент становится большим мегаполисом. Здесь реализуются новые проекты. Трудолюбие шымкентцев является залогом успешного развития города. Самое важное направление работы – это малый и средний бизнес. Для его развития необходимо оказать соответствующую поддержку", – сказал президент.



Позже он ознакомился с планами строительства жилья и социальной инфраструктуры города.