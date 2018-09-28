 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия организует тайную кампанию по срыву референдума о переименовании Македонии, - The Telegraph
09:13 30.09.2018

28 сентября 2018 г.
Ник Сквайр | The Telegraph

В воскресенье македонцы проголосуют на референдуме о переименовании страны в Северную Македонию, в результате чего она сможет войти в НАТО и ЕС.

Дипломаты и аналитики предупреждают, что Россия ведет тайную пропагандистскую кампанию с целью сорвать референдум в Македонии, который проложит путь к вступлению страны в ЕС и НАТО, сообщает журналист The Telegraph Ник Сквайр.

Референдум о переименовании страны в Северную Македонию, разрешающий противостояние с Грецией, пройдет в воскресенье. По данным македонской организации Investigative Reporting Lab, за последние недели в Twitter и на Facebook появились тысячи фейковых аккаунтов с хештегом #Bojkotiram - "бойкот". "По-видимому, цель - сократить явку на референдум до уровня ниже 50% от имеющих право голоса, в результате чего он не будет иметь законной силы", - поясняет Сквайр.

"Шансы будут почти равны", - отмечает автор статьи. Недавний опрос показал, что 57% респондентов планируют голосовать, но на улицах Скопье многие заявляют, что не уверены, будут ли участвовать.

Некоторые поддельные аккаунты пытаются разжечь разногласия между славянским большинством и албанским меньшинством, которое составляет примерно 25% населения. "Подавляющее большинство этнических албанцев поддерживают это предложение и считают членство в ЕС средством решения проблем с бедностью и дискриминацией. Однако оно непопулярно среди тех этнических славян, кто с горечью негодует из-за необходимости менять название страны по воле Греции. В 2001 году напряженность между ними вылилась в вооруженный конфликт", - пишет Сквайр.

"Россия делает все возможное, чтобы не допустить присоединения к Западу новых стран", - сказала директор европейской программы в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли.

"В Македонии это предусматривает использование имеющихся слабых мест, таких как трения между этническими славянами и этническими албанцами. Применяется сочетание дезинформации и экономического влияния для поддержки националистических организаций и политиков, - сказала она. - Цель заключается в том, чтобы создать полную путаницу и заставить Запад выглядеть максимально пришедшим в упадок и недееспособным".

"В прошлом месяце вирусной стала фейковая новость о том, что американские военные на учениях в Македонии использовали снаряды с обедненным ураном", - пишет Сквайр. По словам министра обороны Радмилы Шекеринской, сообщение было призвано ослабить доверие к НАТО и подорвать референдум.

В июле Афины выслали двух российских дипломатов. Их обвинили в попытке распалить в Греции протест против соглашения с Македонией. Премьер Македонии Зоран Заев обвинил живущего в Греции российского олигарха в финансировании радикальных националистических групп и футбольных хулиганов с целью разжигания протестов.

"Кремль продолжает устремлять свою армию интернет-троллей на бомбардировки соцсетей в обеих странах пропагандой против соглашения. Распространяя полную ненависти пропаганду и финансируя жестокие демонстрации, Россия активно разжигает этнические конфликты, которые, к сожалению, остаются мощной силой в балканской политике", - написал недавно бывший сотрудник администрации Обамы, аналитик Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Сотрудница Атлантического совета Эвелин Фаркаш писала, что кампанию по бойкоту референдума возглавляет пророссийская партия "Единая Македония", заключившая партнерство с "Единой Россией". В то время как премьер Македонии надеется на положительный исход голосования, президент против соглашения с Грецией.

"В четверг [президент] Георге Иванов призвал македонцев не идти голосовать и назвал переименование "ловушкой" и "вопиющим нарушением суверенитета". Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он раскритиковал вереницу европейских и американских чиновников, посетивших Македонию в последние недели, чтобы поддержать положительный исход голосования", - сообщает журналист The Telegraph.

Источник: The Telegraph

Источник - Инопресса
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