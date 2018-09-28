Подозреваемый в убийстве казахстанской журналистки Ирины Бекетовой задержан

10:42 30.09.2018

28 сентября 2018



Анатолий Гусейнов был задержан молниеносно и не оказал сопротивления.



Задержан подозреваемый в убийстве журналистки Ирины Бекетовой в Астане. Об этом сегодня сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает Total.kz.



При задержании подозреваемый не оказал сопротивления.



"Оперативниками департамента криминальной полиции МВД в заброшенном здании на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области задержан и водворен в ИВС Гусейнов, совершивший на почве ревности убийство журналиста Бекетовой, тело которой со следами побоев было обнаружено в подъезде дома. Операция по задержанию убийцы прошла молниеносно, он не оказал сопротивления, не пытался бежать, полицейские застали его врасплох", - сообщил Алмас Садубаев.



Напомним, Ирина Бекетова была убита 24 сентября. О трагическом инциденте стало известно от коллег 37-летней женщины. Подозреваемый был гражданским мужем Ирины, убийство совершил на почве ревности.