Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Европы в 2019 году

11:31 30.09.2018

28 сентября 2018, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Авиакомпании Кыргызстана планируют вывести из черного списка Европейского союза в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.



По ее данным, в ноябре 2018 года намечается приезд двух экспертов ИКАО, которые помогут авиаторам в выполнении пошагового плана по выводу отечественных авиакомпаний из черного списка ЕС. В частности, проведут совместную работу по подготовке документации к приезду аудита ИКАО.



Планируется вывести авиакомпании из черного списка ИКАО в 2019 году. В Минтрансе отмечают, что для этого созданы все условия в сфере гражданской авиации. Например, зарплаты в авиации увеличили, пилоты проходят обучение в соответствии с предъявленными требованиями.



"В прошлом году президент ИКАО лично посетил Кыргызстан. С ним отработан ряд вопросов по реформированию системы гражданской авиации. Аудит ИКАО прошел без особых замечаний. На 1 сентября 2018 года план корректирующих мероприятий выполнен на 93 процента. Агентство гражданской авиации КР проводит семинары по повышению квалификации инспекторского состава", - говорится в сообщении.



В 2019 году Кыргызстан планирует получить свидетельство ИКАО. После чего можно будет подавать заявку на выход из черного списка Евросоюза.