Самое коррумпированное министерство Киргизии - минтранс, - депутат Жураев

11:45 30.09.2018

Один министр подвергся критике…



Депутат Жогорку Кенеша С. Жураев раскритиковал Министерство транспорта и коммуникаций, назвав его самым коррумпированным государственным учреждением.



Он сослался на данные Счетной палаты, отметив, что в 2017 году министерство нецелесообразно использовало 351 млн сомов. "Но министр даже не шевельнулся. Разве так можно? Стоит у нас начать строительство дороги, как поднимается шумиха. Если мы начинаем борьбу с коррупцией, то она должна начаться с этого министерства", - сказал он. Помимо этого, депутаты раскритиковали министерство за то, что при строительстве дорог работники забывают параллельно строить тротуары вдоль дороги.



Источник: газета "Кыргыз Туусу" №74 от 28.09.2018 / стр. 6

Автор: Темирбек Алымбеков