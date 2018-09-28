Лишние ползунки Киргизии. Матери, продавшие детей, - Венера Алымкул кызы

11:50 30.09.2018

В последние четыре года зарегистрировано 17 преступлений по статье "торговля людьми" Уголовного кодекса. 60% дел связаны с продажей детей. Самое печальное, что встречаются случаи, когда детей продают при участии не только третьей стороны, но и родителей.



Еще один случай продажи ребенка



Не пожелавшая назвать свое имя воспитательница одного из бишкекских детсадов обратилась в Би-Би-Си и поделилась рассказом в случае продажи ребенка. По ее словам, работавшая в том детском саде молодая девушка забеременела, не состоя в браке. Когда беременность уже невозможно было сказать, она уволилась с работы, стесняясь коллег. В последние месяцы у девушки испортились отношения с родителями, и она нашла приют в доме другой воспитательницы из этого детского сада. Потом молодая женщина пропала без вести, позже распространились слухи, что она родила и продала своего ребенка.



"В один из дней в поисках этой девушки пришел ее парень, рассказал, что ребенок продан. Потом пришла мать этого парня и сказала, что слышали, что родилась девочка, которую бы она хотела удочерить, в связи с чем спросила адрес девушки. Телефон девушки был отключен, поэтому мы не смогли с ней связаться. О том, что она продала ребенка, нам подтвердили два человека", - рассказала воспитательница.



В Кыргызстане факты продажи матерями своих детей встречались и до этого времени. Так, в марте прошлого года в Оше 59-летняя женщина была задержана в момент продажи новорожденной племянницы за 20 тысяч сомов. Позже правоохранительные органы установили, что к данному делу причастна мать ребенка. Она призналась, что у нее нет возможности поднимать ребенка, поэтому была вынуждена его продать. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми" Уголовного кодекса.



Два года назад правоохранительные органы распространили информацию о том, что в Чуйской области мать продала сразу 3-х детей за 82 тысячи сомов.



В 2015 году жительница Нарынской области продала своего третьего ребенка жителю Бишкека за 20 тысяч сомов.



Летом того же года 61-летняя жительница Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области обратилась в милицию с заявлением, в котором указала, что ее дочь в 2013 году продала своего ребенка в возрасте 3,5 лет за 25 тысяч сомов.



"По статье "торговля людьми" УК КР в 2014 году возбуждено 8, в 2015 – 5, в 2016 – 1 и за 8 месяцев 2018-го – 3 уголовных дела. 14 и 17 уголовных дел после завершения следствия направлены в суд. Ни один из обвиняемых не был оправдан. По остальным трем делам идет следствие", - информировал начальник управления Следственной службы МВД Рустам Махмудов.



По словам заместителя председателя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Мунира Мамед-заде, в большинстве продают своих детей бедные родители и забеременевшие вне брака молодые девушки. По его мнению, для предотвращения таких фактов в стране необходимо вести совместные усилия всем госслужбам и увеличить контроль над всеми медучреждениями:



"Любая система в Кыргызстане работает по реактивному методу. Любой резонансный вопрос, касающийся детей или чего-то другого, вызывает моментальную реакцию. С течением времени проблема забывается, и снова оказываемся в плачевном состоянии. Для решения проблемы необходимо правильно выстроить систему защиты семьи и детей".



По словам экспертов, после родов каждая мать впадает в стресс. В такой ситуации женщина нуждается в помощи соцработников или психологов. В кыргызстанских медучреждениях не организована психологическая помощь женщинам в послеродовой период. Во всех развитых странах такие службы существуют, психологи помогают матери не доходить до состояния отторжения своего ребенка, предупреждая продажу детей.



Стоит отметить, статья 124 "торговля людьми" Уголовного кодекса Кыргызстана считается особо тяжким преступлением, виновные по данной статье лишаются свободы на срок от 15 до 20 лет, и никаких снисхождений здесь не предусмотрено.



Автор: Венера Алымкул кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке



28 сентября 2018