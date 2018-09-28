Россия оперативно перебросила в Сирию первые проданные Асаду С-300

12:26 30.09.2018

Глава МИД Сирии назвал поставку Россией С-300 своевременным шагом

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил в интервью RT, что решение Москвы о поставке Дамаску зенитно-ракетной системы С-300 является своевременным шагом. Он отметил, что С-300 - оборонительная, а не наступательная система, которая предназначена для защиты сирийского неба.



"Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия",- сказал Валид Муаллем.



Поставки С-300 в Сирию уже начались, заявил в пятницу, 28 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что поставки начались "сразу после инцидента" с российским самолетом Ил-20, который был сбит сирийскими системами ПВО 17 сентября. В результате погибли 15 российских военных.



По данным Минобороны России, израильский истребитель F-16 приблизился к Ил-20, и ракета сирийских ПВО по ошибке нанесла удар по российскому самолету. Израиль отрицает свою вину.