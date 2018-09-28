Дело Скрипалей: Кремль с треском проигрывает информ-войну, - СП

13:27 30.09.2018 Дело Скрипалей: в любом случае Кремль уже провалился

Этот информационный бой Москва, похоже, с треском проиграла Лондону



Андрей Иванов

Материал комментируют:

Алексей Макаркин

Виктор Алкснис



Великобритания продолжает предъявлять миру новые факты, которые, по мнению Лондона, должны подтвердить ее версию причастности российских спецслужб к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва рьяно отрицает обвинения. Однако информационное сопровождение официальной позиции Кремля вряд ли позволяет надеяться, что доводы России убедят мировую общественность.



Отравление, как мы помним, произошло 4 марта, Лондон сразу обвинил в случившемся Москву. На протяжении несколько месяцев британская версия случившегося выглядела крайне неубедительной. А постоянно звучавшее из Лондона вместо реальных доказательств "highly likely" (весьма вероятно - в переводе) выглядело просто беспомощно.



Однако 5 сентября, спустя полгода после инцидента, полиция Великобритании обнародовала фотографии двух подозреваемых и назвала имена, под которыми они попали в Соединенное Королевство: Александр Петров и Руслан Боширов.



Позже кто-то, видимо, посоветовал подозреваемым выступить на телевидении. На следующий день Петров и Боширов дали интервью Маргарите Симоньян, главному редактору телеканала Russia Today - международного информационного агентства "Россия сегодня". И рассказали, что они обычные предприниматели, а в Солсбери ездили смотреть на знаменитый собор, который назвали "солсберецким".



Судя по публикациям в западной прессе, телесвидетельства Боширова и Петрова показалось неубедительными иностранной аудитории. В их словах нашли много несостыковок и странных, с точки зрения Запада, моментов.



Некоторые журналисты удивлялись, почему российские специалисты по медиа не смогли нормально отрепетировать это сенсационное выступление? В общем, ответ со стороны России в информационном пространстве показался хуже его отсутствия.



Еще более странная реакция со стороны Кремля последовала после того, как некоторые журналисты принялись утверждать, что подлинное имя Боширова - Чепига. И он якобы на самом деле - полковник военной разведки, Герой России и уроженец Амурской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новую информацию надо проверить. Это прозвучало достаточно странно, так как всем известны возможности российской власти мгновенно найти и предоставить досье практически на любого гражданина нашей страны.



Словом, сегодня ситуация выглядит так: если Москва на самом деле непричастна к случившемуся в Солсбери - почему она адекватно, в соответствии с правилами современных информационных войн, не может убедительно развеять все мифы и домыслы?



- На мой взгляд, это крупнейший провал российской политики в медиа, - комментирует сложившуюся ситуацию полковник запаса, политолог Виктор Алкснис. - Отбить атаку британцев можно очень просто в случае, если все так, как говорит господин Песков. Если люди, которых обвиняют в преступлении и применении отравляющих веществ ни при чем, то давайте соберем пресс-конференцию, на которую придут двое подозреваемых. Покажите всем, что это действительно обычные бизнесмены средней руки. Покажите свидетельства о регистрации их ООО. Но ведь этого не происходит. И у людей возникает недоверие к тому, что говорит господин Песков.



Я не могу утверждать, что именно эти двое - Петров и Боширов - пытались отравить Скрипалей. Но у меня мало сомнений, что они, скорее всего, как-то причастны. Представьте, как это бизнесмены средней руки, у которых денег не так много, летят в Солсбери на 40 минут, чтобы увидеть собор?



Во время интервью на RT они, по существу, не ответили ни на один вопрос. Это еще больше добавило недоверия.



Получается, что медийная политика Кремля просто ниже плинтуса. Неужели нельзя все подать необходимым образом? Теперь по настоящему развеять сомнения, полагаю, может только одно: посадите рядом Боширова и Героя России Чепигу. Тогда все увидят, что Россия к отравлению Скрипалей на самом деле непричастна.



Уверен, что у Британии еще много козырей в запасе. Их будут постепенно выкладывать, чтобы российское руководство оказалось во все более неприятном положении. Потому что когда президент заявил, что Петров и Боширов - обычные гражданские люди, а вдруг выяснится, что это не так - это будет мощнейшая политическая пощечина России. Весь мир подумает, что президент России солгал.



Хотя можно ведь использовать и несостыковки британской версии. Вроде того, что смертельно опасный яд на свежем воздухе распрыскивали на ручку двери: это же просто анекдот!



Но пока все решили, что крыть России нечем.



"СП": - Почему информационная политика Кремля выстроена столь беспомощно?



- Уровень некомпетентности и непрофессионализма как политического, так и военного руководства, у нас "зашкаливает", на мой взгляд. Причина в том, что некомпетентные люди ни за что не отвечают. А при отборе кадров главным стал принцип личной преданности. Если человек верен "первому лицу", то ему все прощают.



Играет свою роль и исповедуемый властью принцип: "Куда же народ с этой подводной лодки денется?". Власти привыкли, что обществу можно "втюхивать" любую ерунду. И никто не будет возмущаться, только у себя на кухнях.



Но за границей такое не проходит. Там если предъявляют факты, то на них необходимо отвечать по существу.



Я думаю, что британцы еще покажут фото, где будут Петров и Бошаров окажутся запечатленными у дома Скрипаля. Нам покажут, как они подходят к его дому, а не к собору. И все в мире будут думать, что с Россией нельзя иметь никаких дел, так как это "империя лжи". Но в этом во многом виновата и российская сторона.



"СП": - Могла ли провальная, по сути, ситуация быть следствием некоего заговора сотрудников российских спецслужб?



- Я могу говорить лишь о том, что знаю сам. Я окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище. Некоторые из наших выпускников попали на работу в ГРУ. Работали, в том числе, за границей.



Сейчас они уже на пенсии, мы иногда общаемся. Несколько дней назад они мне сказали, что операция в Солсбери, в которой обвиняют Москву, могла произойти только с санкции президента. Никто бы из сотрудников ГРУ на себя такую ответственность не взял. Я склонен верить своим однокурсникам. Если действительно была попытка отравить Скрипаля, то на это мог дать разрешение только руководитель государства.



"СП": - Могли сотрудники ГРУ организовать "слив" в британские СМИ уже после случившегося в Солсбери, чтобы подставить политическое руководство России?



- Это крайне маловероятно. Легко вычислить откуда пошла утечка информация.



Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объясняет нынешнее положение дел вокруг истории тем, что в России не научились адекватно реагировать на вызовы:



- В России, несмотря на изменения в мире, до сих пор готовятся к предыдущей войне. То есть - к той ситуации, когда мир был двуполярным, а между СССР и США существовал "железный занавес". Западные политологи определяли расклад в советском руководстве по тому, как относительно друг друга первые лица встали на параде 7 ноября. Просто потому, что другого источника информации у них не было.



В Москве до сих пор думают, что все можно скрыть. Но появился интернет, появилась торговля персональными данными, которые используют для рассылки рекламы или для проверки человека при устройстве на работу. Несколько десятилетий назад можно было скрыться в Латинской Америке. Сейчас это невозможно, информация о каждом обнаружится. Любого перебежчика и агента неизбежно узнают.



"СП": - Почему власти не смогли организовать даже убедительное интервью Петрова и Боширова?



- А кто сказал, что оно было неубедительным? Может, оно было рассчитано на широкую внутреннюю аудиторию. Людям показали двух человек, сделали намек на их нетрадиционную сексуальную ориентацию. И многие, на мой взгляд, восприняли увиденное как хорошее доказательство, что двое представленных персонажей никак не связаны со спецслужбами.



Другое дело, если интервью было ориентировано на внешнюю аудиторию. Тут надо было придумать что-то более креативное. Но - увы. Не смогли. Источник - СвободнаяПресса

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