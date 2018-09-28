Македония голосует за свое будущее: в НАТО за отказ от имени

13:35 30.09.2018 Македония голосует за название страны. Откроет ли новое имя дорогу в НАТО и Евросоюз?



Сторонники вступления Македонии в НАТО и ЕС в середине сентября провели большое шествие



Бывшая югославская республика Македония в воскресенье, 30 сентября, голосует на референдуме о смене названия государства на "Республика Северная Македония". Новое имя откроет очередной славянской стране путь в НАТО.



До самого последнего времени приглашение Македонии в НАТО и в Евросоюз блокировала Греция: она требовала от северных соседей отказаться от своего имени, поскольку в составе греческого государства есть провинция Македония. Этим летом премьер-министры двух стран заключили компромиссное соглашение, которое и предполагается одобрить на референдуме.



Россия недовольна расширением НАТО, и некоторые западные политики обвинили ее в намерении сорвать соглашение, но громких скандалов в Македонии, в отличие от Греции, не случилось.



Опросы перед референдумом показывали, что большинство граждан Македонии согласны изменить официальное название страны ради евроинтеграции. Однако простого "да", сказанного большинством на референдуме, будет недостаточно.



Что же потребуется еще? Какова обстановка в канун референдума, что ждет Македонию впереди и какова позиция России? Представляем краткое разъяснение всех этих вопросов.



Каков расклад?



Опросы показывают, что подавляющее большинство из тех македонцев, кто собирался идти голосовать, намеревались положительно ответить на вопрос: "Выступаете ли вы за членство в НАТО и ЕС, поддерживая соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?"



Однако референдум будет признан состоявшимся только если на участки придут больше половины избирателей. Между тем в ходе опросов твердо обещали прийти менее 60 процентов македонцев, а социологи предупреждают, что на выборах и референдумах явка часто оказывается меньше, чем можно ожидать по итогам опросов.



Поэтому главной заботой для правительства Македонии и всех сторонников евроинтеграции перед референдумом стало обеспечение явки. Противники евроинтеграции, соответственно, призывали к бойкоту голосования.



Но даже если явка будет высокой и народ проголосует за смену названия, это еще не будет означать окончательного решения.



Итог референдума будет иметь огромное политическое значение, но никакой юридической силы. Далее решение должен будет принять парламент Македонии - а там все непросто.



Кто против?



Парламент Македонии должен будет вписать новое название в конституцию страны двумя третями голосов. Однако правительственная коалиция во главе с Социал-демократическим союзом (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева имеет только 71 из 120 мандатов в Собрании Республики.



У оппозиции во главе с отстраненного два года назад от власти альянса Международная македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) - 49 мандатов.



Примерно половина депутатов от ВМРО-ДПМНЕ заявляют, что ни при каких условиях не будет голосовать за смену имени, хотя лидер партии, бывший премьер-министр Никола Груевский высказался в том духе, что будет ориентироваться на мнение народа, высказанное на референдуме.



В годы правления ВМРО-ДПМНЕ славянская Македония особенно активно строила свой национальный миф на основе античного наследия, протягивая ниточку преемственности от царя Филиппа и его сына - знаменитого Александра Македонского.



Македонские комментаторы предполагают, что исход референдума действительно может повлиять на намерения части оппозиционных депутатов - и тогда необходимые две трети голосов наберутся.



При этом оппоненты обвиняют ВМРО-ДПМНЕ в том, что она, официально не призывая к бойкоту референдума, все-таки работает на то, чтобы снизить явку.



К бойкоту референдума призвал и президент Македонии Георге Иванов.



Когда в НАТО? А в ЕС?



НАТО уже пригласила Македонию на переговоры о вступлении - в июле этого года, вскоре после подписания соглашения с Грецией и не дожидаясь ни референдума, ни даже ратификации этого соглашения обеими странами.



Переговоры о вступлении - это финальная фаза процесса приема новой страны в НАТО.



Окончательный прием происходит на саммите НАТО, а саммиты проходят раз в два года. Поэтому по самым оптимистичным прогнозам Македония станет 30-й страной альянса в 2020 году, а по более реалистичным - в 2022-м.



С Евросоюзом все сложнее. Кандидатом на вступление Македония официально была названа еще в 2005 году, но предметные переговоры до сих пор не начинались из-за позиции Греции.



Когда вопрос с новым названием страны будет окончательно улажен, ЕС и Македония смогут начать эти переговоры - но они очень сложны, включают согласование многих законов и норм и в случае с другими странами продолжались много лет.



Но главное - сам Евросоюз сейчас в таком состоянии, что, по мнению абсолютного большинства политических комментаторов, в обозримом будущем принимать новых членов не станет. Тем более такую бедную страну, как Македония, у которой годовой номинальный ВВП на душу населения едва превышает 5000 долларов США (для сравнения - тот же показатель в России составляет $10,7 тыс.).



А что Россия?



Когда НАТО в июле пригласила Македонию к переговорам, МИД России выступил с дежурным осуждением этого шага.



Россия недовольна движением Македонии в евроатлантические структуры не только потому, что считает НАТО своим врагом, а славянские балканские страны - своими историческими союзниками, но и по той причине, что через Македонию должена был пройти газопровод "Турецкий поток".



Впрочем, Македония еще при прошлом правительстве ВМРО-ДПМНЕ заявила, что согласится на прокладку трубы только если она будет согласована с Евросоюзом.



После подписания соглашения с Македонией националисты в Греции устроили беспорядки. В разжигании страстей заподозрили в том числе и российских агентов



Иностранные политики - в частности, министр обороны США Джеймс Матисс во время визита в Македонию 17 сентября и генсек НАТО Йенс Столтенберг двумя днями ранее - уже высказывали подозрения - или предположения, - что Россия пытается повлиять на исход референдума 30 сентября.



Кроме того, сторонники евроинтеграции в самой Македонии сетуют, что агитацией за бойкот референдума и против смены названия страны занимаются многие пророссийские и просербские сайты и страницы в соцсетях.



Однако никаких скандалов, связанных с предполагаемым российским вмешательством, в последние месяцы в Македонии не было - в отличие от Греции, откуда в июле были высланы двое российских дипломатов, пытавшихся, по неофициальным данным, сорвать договор между Афинами и Скопье.



Правда, сразу после подписания соглашения, в июне, в Македонии, как и в Греции. случились беспорядки. В Скопье около двух тысяч националистов и футбольных фанатов попытались, забросав полицию камнями и фальшфейерами, прорваться к парламенту, но были рассеяны при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.



Как передавало издание Balkan Insight, в толпе был замечен и лидер маленькой пророссийской партии "Единая Македония" Янко Бачев. Он размахивал македонским и российским флагами.



Юри Вендик Источник - Би-би-си

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