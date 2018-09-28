Шишки собирает... Путин убрел в хакасскую тайгу

19:05 30.09.2018

Путин один день отдохнул в тайге Хакасии

Один день в тайге



В субботу, 29 сентября, президент России Владимир Путин провел один день на отдыхе в Хакасии. Выходной удалось устроить между двумя официальными мероприятиями.



Путин один день отдохнул в тайге Хакасии фото: kremlin.ru На выходных в Тыве, август 2018 г.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин сделал остановку по пути из Душанбе, где в пятницу состоялся саммит лидеров стран СНГ, после чего отправился в Сочи, в том числе с целью посетить Гран-при России "Формулы-1".



"Путин ... провел субботний день в тайге с кратким отдыхом", - заявил Песков.



Он не привел деталей отдыха главы государства.



В конце августа президента провел чуть больше времени, отдыхая на природе в Тыве. Путин порыбачил, прогулялся по лесам, ознакомился с местной фауной. Лидера страны сопровождали глава МЧС Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.



После передышки Путин в воскресенье направился в Сочи, где наблюдал за финальным заездом Гран-при России "Формулы-1". Президент лично поздравил победителя - пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.