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|Акции "Мегафон" Алишера Усманова выкинули из Лондонской фондовой биржи
19:45 30.09.2018
Алишер Усманов допустил возвращение "МегаФона" на западную биржу
Бизнесмен Алишер Усманов в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" не исключил возвращение "МегаФона" на западную биржу после изменения ситуации на рынке.
"Мы не можем обеспечивать инвесторов дивидендами, поэтому предложили выкупить у них акции (цитата по РБК)",- объяснил решение о делистинге основатель USM Holdings (основной акционер мобильного оператора). На вопрос, исключает ли он возможность возвращения оператора на западную биржу, господин Усманов ответил: "конечно, нет".
Совет директоров "МегаФона" одобрил делистинг на заседании 15 июля, решив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Оператор объявил об уходе с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 5 октября.