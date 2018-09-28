 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда в карабахскую игру вступит Эрдоган?
00:38 01.10.2018

Алиев и Пашинян под прицелом синхронной критики

В Баку на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района прошел митинг, участники которого призывали к тому, чтобы "начать антитеррористическую операцию в Карабахе", "освободить Карабах" и "вернуть вынужденных переселенцев в родные места", возмущались "двойными стандартами международных организаций" и требовали отказа от "предвзятого посредничества международных структур". Наконец, был и такой лозунг - "надежда только на тебя, азербайджанский солдат".

Митинг был санкционирован властями. Его организатором выступил общественный комитет "Карабах", в который входят 17 партий и общественных организаций, а также 13 ветеранов войны в Карабахе. Согласно официальным данным, в акции участвовали до 2000 человек, хотя было заявлено 10 тысяч и выше. При этом глава "Организации освобождения Карабаха" Акиф Наги заявил, что основная цель митинга - демонстрация единой позиции властей и оппозиции Азербайджана в карабахском вопросе. Допустим. Но было ли случайным то, что митинг состоялся сразу после визита в Баку президента России Владимира Путина и его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых с большой долей вероятности затрагивались проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта? После того ведь последовали душанбинские договоренности между Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу, обозначим три принципа, по которым между лидерами двух государств было достигнуто согласие: необходимость договоренностей между главами министерств обороны Армении и Азербайджана по предотвращению инцидентов на границе, приверженность сторон к диалогу и переговорам и организация оперативной связи между конфликтующими сторонами. Как видим, о Нагорном Карабахе тут не ведется разговор. Тем не менее после встречи в Душанбе двух лидеров в Азербайджане поползли слухи о том, что "Карабах поделили", что Алиев якобы пошел на "компромисс": вступает в ОДКБ в ответ на возвращение под его контроль пяти из семи прилегающих к Республике Арцах (Нагорному Карабаху) районов и так далее. Официальный Баку в ответ отбивается.

Многие депутаты парламента Азербайджана не поддержали акцию протеста на стадионе Ясамальского района. Они заявляют, что "проведение общественными организациями мероприятия по Нагорному Карабаху служит не решению конфликта, а, наоборот, водит в заблуждение местную и международную общественность". Это действительно так. В свою очередь заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат парламента Сиявуш Новрузов заявил буквально следующее:

"Проводимым на стадионе митингом нельзя формировать отношение по нагорно-карабахской проблеме. Эти группы озвучивают призывы из Европы, других мест. В чем необходимость проведения этого митинга в Азербайджане? Если эти люди так переживают за Нагорный Карабах, то пусть проводят акции, демонстрации в Европе, перед посольствами Армении и международными организациями, распространяют различные пропагандистские материалы о ходжалинском геноциде, выражают свои претензии. Но ведь происходит наоборот. Эти люди проводят там антиазербайджанскую деятельность, а внутри Азербайджана поднимают нагорно-карабахский вопрос. Эти люди служат другой политике, тем самым пытаясь играть на чувствах народа. Они говорят, что тот, кто не придет на митинг, якобы не хочет возвращения Карабаха. Все это ошибочные мнения".

Однако есть важные нюансы. Так, депутат парламента Айдын Мирзазаде заявил, что "Азербайджан не пойдет ни какие уступки по карабахскому вопросу". Что же касается душанбинских договоренностей, то, к примеру, депутат парламента Хикмет Бабаоглу квалифицирует их следующим образом: "Положен конец таким претензиям Пашиняна, как то, что Азербайджан должен вести переговоры с незаконным режимом, созданным на оккупированных азербайджанских территориях, что формат переговоров должен быть изменен и что Армения не должна быть стороной переговоров". Такую версию поддерживает и азербайджанский эксперт Габиль Гусейнли, заявляя, что "Пашинян отказался от своих намерений усадить сепаратистов Карабаха за стол переговоров и признает действующий до настоящего времени и признанный как международным сообществом, так и Минской группой ОБСЕ переговорный формат между Азербайджаном и Арменией".

Пашинян действительно говорил о необходимости включения Степанакерта в переговорный процесс как стороны конфликта. Но по факту главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ведут переговоры в прежнем формате, и по большому счету договоренности между Алиевым и Пашиняном должны были бы входить в сферу компетенции посредников. Так что в принципе ничего не изменилось, кроме выраженной готовности Баку и Еревана продолжать переговорный процесс, хотя, как показывают события, президент и премьер вместе на этом пути стали сталкиваться с внутренним сопротивлением, которое, по нашим наблюдениям, выглядит практически синхронным. Как ранее отмечало ИА REGNUM, сам факт того, что Алиев пошел не просто на контакт и переговоры с Пашиняном, а стал выходить на определенные решения, свидетельствует о том, что Баку начинает рассматривать новую власть в Ереване как политически устойчивую и договороспособную.

В этой связи наш следующий прогноз: в случае начала практической реализации душанбинских договоренностей между Алиевым и Пашиняном в игру может вступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, смягчая условия Анкары по нормализации отношений с Арменией, выходя, как пишет американское издание EurasiaNet, "за рамки карабахского конфликта".

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
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