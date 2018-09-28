Глава ГУВМ МВД РФ генерал Кириллова: Мигранты приносят России миллиарды

00:40 01.10.2018 ГЛАВА ГУВМ МВД РОССИИ: МИГРАНТЫ ПРИНОСЯТ РОССИИ МИЛЛИАРДЫ



Ольга Кириллова. Фото: МВД России



Два года назад в системе МВД России появилось новое подразделение - Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ), которое заменило ликвидированную в 2016 году Федеральную миграционную службу. За это время главку удалось разработать несколько миграционных законопроектов, повысить приток соотечественников в страну, а также впервые начать разрабатывать миграционный кодекс России. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова.



- Ольга Евгеньевна, можно ли говорить о том, что переходный период ФМС в МВД завершен полностью? Если да, то почему в некоторых подразделениях главка до сих пор выдаются общегражданские паспорта с печатями ФМС?



- Да, переходный период завершен, и главное, что удалось сделать за это время, - обеспечить качество и высокую удовлетворенность граждан госуслугами в сфере миграции.



Хочу сказать, что мы постарались пройти все организационные мероприятия без ущерба, сохранив кадровый потенциал. Практически сразу после передачи в МВД функций ФМС была продолжена работа по совершенствованию правовых основ. Нами переработаны более 300 нормативных правовых актов, все административные регламенты по предоставлению госуслуг.



Также проработан ряд законодательных инициатив, в том числе по упрощению порядка приобретения гражданства носителями русского языка, введению процедуры уведомления иностранного гражданина о пребывании в субъекте России, а также подготовлен проект нового закона об убежище в РФ.



Что касается печатей ФМС, то в 2016 году, после упразднения миграционной службы, МВД было разрешено в период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, вплоть до 31 декабря прошлого года, использовать бланки, печати и штампы упраздненной ФМС. И начиная с января этого года во всех наших подразделениях введены в действие новые печати для оформления общегражданских паспортов. А вот бланки паспорта гражданина РФ, изготовленные ранее, используются для оформления паспортов до их израсходования, а паспорта, оформленные на таких бланках, считаются действительными до истечения срока их действия.



- В прошлом году была информация, что МВД введет дактилоскопию для всех иностранцев, въезжающих на территорию России. Планируется ли ввести такую меру в ближайшее время? И как она будет работать?



- Сегодня обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию проходят граждане, которые приезжают в Россию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на территории нашей страны.



Также дактилоскопию проходят лица, подавшие заявления о признании их гражданами РФ или приеме в гражданство России, и лица, которые обратились за получением разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента. Кроме того, обязательная дактилоскопическая регистрация проводится в отношении граждан, которые незаконно находятся и работают на территории России.



Другими словами, дактилоскопию проходят только те люди, которые обращаются в органы внутренних дел за получением необходимых им документов, или же это правонарушители, которые были выявлены в ходе проверок. В то же время достаточно большое количество иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, такую процедуру не проходят, хотя находятся в России достаточно длительное время, более 30 суток.



- Будет ли вводиться дактилоскопия для всех въезжающих в Россию иностранцев?



- В настоящее время МВД совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос дальнейшего совершенствования законодательства в части проведения обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.



Мы рассматриваем несколько возможных механизмов этой работы с учетом как отечественного, так и международного опыта - это проведение дактилоскопии в пунктах пропуска через государственную границу РФ или непосредственно на территории страны уже после прибытия к нам иностранного гражданина.



- Могли бы вы подробнее рассказать о законопроекте, предусматривающем упрощенное получение гражданства России для соотечественников? Когда планируется вступление в силу данного документа?



- Да, МВД России подготовило законопроект об упрощении порядка получения гражданства РФ для соотечественников. Проектом закона предлагается наделить президента страны полномочием определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.



Также предусматривается упрощение приема в российское гражданство участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство.



Им предполагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе. Этот документ позволит стимулировать переезд в нашу страну соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав.



Кстати говоря, законопроект уже внесен в Госдуму 7 августа этого года.



- На какой стадии в настоящее время находится разработка миграционного кодекса, о котором говорил первый замглавы МВД Александр Горовой?



- Вопрос о необходимости кодификации миграционного законодательства прорабатывался МВД совместно с научным и экспертным сообществом. Мы полагаем, что к этому вопросу можно будет вернуться только после того, как все имеющиеся инициативы по созданию новых и совершенствованию существующих правовых моделей регулирования миграционных процессов будут завершены. Скорее всего это не ранее 2025 года.



Также хочу отметить, что в настоящее время осуществляется подготовка модельного Миграционного кодекса СНГ, который будет большим интегрированным документом, где будут учитываться как основные вопросы регулирования миграции, так и смежные вопросы, касающиеся защиты прав и обязанностей трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также национальной безопасности государств.



- Сколько иностранцев въехало в Россию с начала года? Сколько из них получили трудовые патенты, на какую сумму?



- По данным автоматизированной системы аналитической отчетности, на территорию России в первом полугодии 2018 года въехало более 9 млн иностранных граждан, в прошлом году за аналогичный период въехало 9,7 млн.



С начала этого года иностранцам выдано 960,6 тыс. бланков патентов, это на 6% больше, чем в прошлом году. Объем поступлений от продажи патентов за шесть месяцев этого года составил 29 млрд рублей, что на 23% больше.



- Как вы оцениваете ситуацию в России с нелегальной миграцией?



- Могу сказать, что за первое полугодие этого года проведено свыше 194 тыс. проверочных мероприятий. Проверке подвергались объекты строительства, торговли, промышленности и бытового обслуживания. Проверено более 145 тыс. объектов жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате проведенных мероприятий выявлено 393 тыс. административных правонарушений в сфере миграции.



- Уменьшается ли поток мигрантов, приезжающих из стран СНГ?



- По данным доклада ООН, Россия занимает четвертое место в мире по количеству въезжающих в страну мигрантов. Динамика въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию нашей страны в течение последних пяти лет оставалась достаточно стабильной.



- Сколько человек в этом году получили российское гражданство? Кто они, из каких стран? Сколько из них высококвалифицированных специалистов?



- Как показывает ведомственная статистика, в первом полугодии текущего года в российское гражданство принято около 126,5 тыс. человек, в прошлом году эта цифра составила 125,2 тыс. человек.



В основном гражданство получили выходцы из бывших союзных республик - это Украина, Казахстан, Узбекистан. Это вполне понятно и объясняется близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и схожим менталитетом.



Хочу отметить почти четырехкратный рост количества человек, признанных носителями русского языка и принятых в этой связи в российское гражданство. Так, в первом полугодии прошлого года их было 4 тыс. человек, за тот же период этого года - уже более 15,5 тыс.



К слову сказать, число переселившихся в рамках реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, только за первую половину текущего года превзошло данный показатель за целый 2014 год и составило свыше 61 тыс. человек.



Добавлю, что интерес к программе проявляют преимущественно соотечественники из государств - участников СНГ: Казахстан, Украина, Армения, Таджикистан, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. Ее механизмом также пользуются соотечественники из Германии, Израиля, стран Балтии. Источник - migrant.news.tj

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