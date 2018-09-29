Левые брезгуют правыми. Швеция осталась совсем без премьер-министра

08:19 01.10.2018

Швеция осталась без премьер-министра

Старому не продлили полномочия, по кандидатуре нового не смогли договориться



Михаил Буснюк, "Коммерсантъ", 30 сентября 18



Спикер шведского парламента Андреас Норлен так и не смог на прошлой неделе выдвинуть устраивающую всех кандидатуру премьер-министра. В минувший вторник 204 из 349 депутатов выступили против продления полномочий нынешнего премьера Стефана Левена, но ничего взамен предложить не смогли. Причина - в уникальной конфигурации, сложившейся после парламентских выборов 9 сентября. Традиционно доминировавшие в шведской политике социал-демократы и их союзники сумели получить 144 кресла, их оппоненты-правоцентристы - 143 кресла, а 63 места неожиданно получили националисты, блокироваться с которыми никто не хочет.

По итогам прошедших выборов в шведский парламент националистическая партия "Шведские демократы" получила 63 депутатских кресла. Это превратило партию-изгоя в номинального держателя решающего голоса. Но вступать с ней в коалицию отказывается и альянс социал-демократов с зелеными, и их оппоненты правоцентристы. В четверг на пресс-конференции Андреас Норлен заявил, что депутаты так и не пришли к общему мнению, кому стать премьер-министром. "Нет никакого государственного секрета в том, что не все согласны друг с другом,- заявил он.- Думаю, что потребуется по меньшей мере еще один или несколько раундов. Я не хочу давать прогноз по времени".

Еще до начала выборов обе коалиции заявляли, что не собираются сотрудничать с "токсичными" националистами из "Шведских демократов". В числе ее отцов-основателей присутствовали лица, связанные с экстремистскими и нацистскими организациями, а основной заботящий ее вопрос - изменение либеральной шведской миграционной политики.



В последнее десятилетие популярность "Шведских демократов" быстро росла, и на нынешних выборах, набрав внушительные 17%, они фактически могут претендовать на решающую роль в формировании кабинета.

Один из лидеров партии Йимми Окессон уже заявил, что готов к переговорам о формировании коалиции с правоцентристами, но проголосует против любого правительства, не учитывающего интересы избирателей "Шведских демократов".

28 мест получила также улучшившая свой результат Левая партия, находящаяся на противоположном от националистов полюсе политического спектра. Она могла бы склонить чашу весов в пользу социал-демократического блока, но ее присутствие сделало бы невозможным сотрудничество с консерваторами.



Ни один из предлагаемых сейчас вариантов коалиции для формирования правительства не может найти достаточной поддержки, и кандидатуру премьера определить не удается.

Не получивший продления полномочий и превратившийся в "исполняющего обязанности" премьер-министр Стефан Левен выступил за межблоковое взаимодействие между социал-демократами, либералами и центристами. Если это произойдет, оппозиционный правоцентристский альянс, состоящий из четырех партий, может распасться.



На то, чтобы найти приемлемый вариант, у партий-победителей есть четыре попытки, одну из которых они уже использовали. В случае если все они будут израсходованы, а конфигурация кабинета так и не будет создана, страну ждут новые парламентские выборы.