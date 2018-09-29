 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.10.2018
09:49  Умело натягивают. ВОЗ доволен прогрессом "в сексуальном образовании" Казахстана
09:07  Трагедия Ил-20: быть ли разделу Сирии, - К.Семенов
09:00  За Македонию в НАТО проголосовал 91% македонов, однако... этому не бывать
08:43  Америку поразил харассмент головного мозга, - В.Амирджанов
08:32  ООН приняла разработанный Астаной "Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма". Бумаги не жалко...
08:28  От 15 и старше. В казахстанском Атырау схвачен секс-джихадист
08:22  Что получил Кыргызстан за три года от членства в ЕАЭС. Дырку от бублика?
08:19  Левые брезгуют правыми. Швеция осталась совсем без премьер-министра
08:13  "Турецкий марш" в Центральную Азию: попытка номер два, - И.Панкратенко
00:49  Тоталитарные и авторитарные режимы, - Хуан Линц
00:48  Популизм как норма. Трамп и не только: революция без конца, - Д.Новиков
00:45  Массы (толпы) старые и новые, - Игорь Смирнов
00:43  Столкновение исключительностей. США начинают и... проигрывают, - Чарльз Капчан
00:40  Глава ГУВМ МВД РФ генерал Кириллова: Мигранты приносят России миллиарды
00:39  Афганистан: на границе с Туркменистаном нарастает тревога, - О.Рахими
00:38  Когда в карабахскую игру вступит Эрдоган?
00:37  Строгий демографический режим. Как в разных странах контролируют рождаемость
00:32  Советский Союз и революция в Иране, - Д.Асиновский
00:29  Еще раз к вопросу об Исламе (полемика, окончание), - Б.Мусаев
Воскресенье, 30.09.2018
19:45  Акции "Мегафон" Алишера Усманова выкинули из Лондонской фондовой биржи
19:05  Шишки собирает... Путин убрел в хакасскую тайгу
18:20  Норвегия: тропой генетического неонацизма, - Р.Устраханов
13:35  Македония голосует за свое будущее: в НАТО за отказ от имени
13:30  Португальская крепость Непорочного Зачатия Девы Марии на острове Ормуз (по материалам полевых исследований), - П.Густерин
13:27  Дело Скрипалей: Кремль с треском проигрывает информ-войну, - СП
12:26  Россия оперативно перебросила в Сирию первые проданные Асаду С-300
11:50  Лишние ползунки Киргизии. Матери, продавшие детей, - Венера Алымкул кызы
11:45  Самое коррумпированное министерство Киргизии - минтранс, - депутат Жураев
11:31  Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Европы в 2019 году
10:42  Подозреваемый в убийстве казахстанской журналистки Ирины Бекетовой задержан
09:13  Россия организует тайную кампанию по срыву референдума о переименовании Македонии, - The Telegraph
08:54  Назарбаев назвал жителей Шымкента трудолюбивыми
01:14  Foreign Affairs: Трамп – это президент, о котором Китай мог только мечтать
00:50  Россия и США находятся в состоянии гибридной войны. Это всерьез и надолго, - Д.Тренин, А.Липский
00:27  "Умиротворили"? К 80-летию мюнхенской сделки западных демократий с Гитлером, - Ю.Рубцов
00:26  Мучительная схватка за власть в Ираке обостряется, - А.Веселов
00:12  Daily Sabah: Турция может не сдержать новую волну беженцев в ЕС
Суббота, 29.09.2018
22:44  Предатель Скрипаль работал на разведки 4-х стран НАТО. Ну как такую гниду не отравить? - Focus
19:58  Елбасы учредил "специальную экономическую зону Turkistan"
18:12  Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт джихадистов
17:42  В Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5 балла
17:34  Французский снайпер рассказал, кто убил Захарченко. Без америкосов не обошлось
14:27  В Донецке опять теракт. Взрывом ранен кандидат в президенты ДНР от компартии Игорь Хакимзянов
14:09  Землетрясение и цунами разрушили индонезийский остров Сулавеси - жертв будет тысячи
12:39  Российская фигуристка Алина Загитова установила абсолютный рекорд - 238,45 балла в общей сумме
09:43  Не о чем говорить. Русско-кыргызский диалог уперся в тупик, - Ачык саясат
09:37  Кыргызстан ждет серия скандальных судебных процессов, - Айгай пресс
07:16  Первый пошел. США разбили новейший истребитель F-35B
01:20  Возникновение нелиберальной гегемонии. Удивительная национальная стратегия Трампа, - Барри Позен
01:18  Высокомерие погубит США, - Тимоти Гартон Эш
00:57  Washington Post: КНР бросает вызов стратегическим интересам США в Африке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Левые брезгуют правыми. Швеция осталась совсем без премьер-министра
08:19 01.10.2018

Швеция осталась без премьер-министра
Старому не продлили полномочия, по кандидатуре нового не смогли договориться

Михаил Буснюк, "Коммерсантъ", 30 сентября 18

Спикер шведского парламента Андреас Норлен так и не смог на прошлой неделе выдвинуть устраивающую всех кандидатуру премьер-министра. В минувший вторник 204 из 349 депутатов выступили против продления полномочий нынешнего премьера Стефана Левена, но ничего взамен предложить не смогли. Причина - в уникальной конфигурации, сложившейся после парламентских выборов 9 сентября. Традиционно доминировавшие в шведской политике социал-демократы и их союзники сумели получить 144 кресла, их оппоненты-правоцентристы - 143 кресла, а 63 места неожиданно получили националисты, блокироваться с которыми никто не хочет.
По итогам прошедших выборов в шведский парламент националистическая партия "Шведские демократы" получила 63 депутатских кресла. Это превратило партию-изгоя в номинального держателя решающего голоса. Но вступать с ней в коалицию отказывается и альянс социал-демократов с зелеными, и их оппоненты правоцентристы. В четверг на пресс-конференции Андреас Норлен заявил, что депутаты так и не пришли к общему мнению, кому стать премьер-министром. "Нет никакого государственного секрета в том, что не все согласны друг с другом,- заявил он.- Думаю, что потребуется по меньшей мере еще один или несколько раундов. Я не хочу давать прогноз по времени".
Еще до начала выборов обе коалиции заявляли, что не собираются сотрудничать с "токсичными" националистами из "Шведских демократов". В числе ее отцов-основателей присутствовали лица, связанные с экстремистскими и нацистскими организациями, а основной заботящий ее вопрос - изменение либеральной шведской миграционной политики.

В последнее десятилетие популярность "Шведских демократов" быстро росла, и на нынешних выборах, набрав внушительные 17%, они фактически могут претендовать на решающую роль в формировании кабинета.
Один из лидеров партии Йимми Окессон уже заявил, что готов к переговорам о формировании коалиции с правоцентристами, но проголосует против любого правительства, не учитывающего интересы избирателей "Шведских демократов".
28 мест получила также улучшившая свой результат Левая партия, находящаяся на противоположном от националистов полюсе политического спектра. Она могла бы склонить чашу весов в пользу социал-демократического блока, но ее присутствие сделало бы невозможным сотрудничество с консерваторами.

Ни один из предлагаемых сейчас вариантов коалиции для формирования правительства не может найти достаточной поддержки, и кандидатуру премьера определить не удается.
Не получивший продления полномочий и превратившийся в "исполняющего обязанности" премьер-министр Стефан Левен выступил за межблоковое взаимодействие между социал-демократами, либералами и центристами. Если это произойдет, оппозиционный правоцентристский альянс, состоящий из четырех партий, может распасться.

На то, чтобы найти приемлемый вариант, у партий-победителей есть четыре попытки, одну из которых они уже использовали. В случае если все они будут израсходованы, а конфигурация кабинета так и не будет создана, страну ждут новые парламентские выборы.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538371140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года №762
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года №763
- Вопросы занятости обсудили на парламентских слушаниях в Мажилисе
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание совета директоров Kazakh Invest
- Кадровые перестановки
- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы соблюдения законодательства о пробации
- Рабочая поездка Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой в Кызылординскую область
- Внимание! Опровержение!
- В Сенате обсуждены вопросы реализации законодательства о науке и в области коммерциализации результатов научной деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  