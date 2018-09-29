Что получил Кыргызстан за три года от членства в ЕАЭС. Дырку от бублика?

08:22 01.10.2018

Бишкек. 29 сентября. КирТАГ – Мунара Боромбаева.



Три года назад Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страна получила полноценный доступ с населением свыше 180 млн и начала его осваивать. Три года в составе альянса срок не большой, но уже можно делать определенные выводы.



Экономист, председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР по вопросам промышленной политики, содействия экспорту, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства Кубат Рахимов отмечает, что в эпоху интеграции и так или иначе экономики разных стран ищут себе взаимодополнение.

"Конечный результат любой интеграции подразумевают переход от количества в качество, когда включатся инновационные механизмы, системно работает потребительский рынок. Кыргызстан - маленькая страна, поэтому нет крупных предприятий, а в составе ЕАЭС с населением свыше 180 млн, он интересен крупным игрокам", - сказал Рахимов.

По его словам, ЕАЭС - исключительно экономический союз. "Многие противники союза, которые обзывают его плохими словами, не понимают одной простой вещи, у нас нет политической интеграции, у нас нет общего парламента, у нас нет каких-то директивных инструментов давления. У нас есть определенный круг вопросов, которые рассматриваются согласно договору, есть равноправие: пять президентов – пять голосов, пять премьеров – пять голосов. Говоря о плюсах, можно отметить, то, что товары, не требующие дополнительного регулирования, бизнес, беспрепятственно сбывает на рынке ЕАЭС. Наши производители отправляют свою продукцию на прилавки магазинов Москвы. Но рынок товаров, мы до конца его не освоили, хотя в там очень большие перспективы. Мы просто согласно техническому регламенту ЕАЭС, должны оформить документы. И это очень хорошо по отношению к нам, потребителям, так как оно дисциплинирует производителей. Если ты соблюдешь эти правила, продавай, пожалуйста, от Бреста до Чукотки, нет проблем", - отметил К.Рахимов.

Его слова подтверждает бывший министр экономики КР Артем Новиков. "Страна не в полной мере использует потенциал рынка, который имеет. Если смотреть статистку импорта фруктов в Россию, то за год они импортировали фруктов порядка на 7 млрд долларов. При этом основные поставщики - это страны, не входящие в состав ЕАЭС. При этом они экспортируют такие продукты как картофель, виноград, черешня, т.е. та продукция, которая может поставлять Кыргызстан под брендом экологически чистой продукции. Соответственно, свою нишу в этих рынках мы можем занять. А что нам мешает, так это мелкотоварность и отсутствие коопераций. Недавно вступили поправки в Налоговый кодекс и ряд других документов, которые существенным образом расширяют возможности сельскохозяйственной кооперации и переработки", - сказал Новиков.

Еще одним большим плюсом Кыргызстана в составе ЕАЭС экономист ЕАБР Айгуль Бердигулова назвала либерализацию условий труда для кыргызстанцев, которая поспособствовала росту объемов поступающих в страну денежных переводов.

"Увеличение притока денежных переводов наблюдалось уже в первом квартале 2016 года, когда годовой прирост составил 15,4% в долларовом эквиваленте. Согласно данным НБ КР, по итогам семи месяцев 2018 года объем денежных переводов, поступивших из России, вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - сказала экономист.

Также Бердигулова отметила, после вступления Кыргызстана в ЕАЭС в августе 2015 года, уже четвертом квартале 2015 года наблюдалась активизация торговли - экспортная выручка от продажи кыргызских товаров на российском рынке выросла в 1,7 раза в годовом выражении. Позитивные тенденции сохраняются. Согласно данным Национального статистического комитета КР, по итогам 2017 года экспорт кыргызских товаропроизводителей в страны ЕАЭС увеличился на 27%, а по итогам семи месяцев текущего года прирост составил 10,4%.

Но эксперт по экономике Азамат Акенеев говорит разочарованиях, последовавших от завышенных ожиданий.

"Нам обещали инвестиции со стороны стран-участниц ЕАЭС, но пока мы их не видим. Параллельный обвал рубля с тенге негативно отразился на экономике республики. Товары из России и Казахстана стали дешевле, из-за чего отрасли Кыргызстана не выдержали конкуренции. Но улучшилось положение трудовых мигрантов, также ЕАЭС научила нас соблюдать технические регламенты. Благодаря грантовой помощи России, все-таки происходит оснащение лабораторий, начинают обучаться специалисты. Мы ведь раньше не могли никуда экспортировать, а могли только контрабандой куда-то возить. Во всем мире у вас будут спрашивать, не безопасна ли наша продукция? В основном, супер улучшений пока не видно, но мы все понимаем, что проект долгосрочный и пока об улучшениях или ухудшениях говорить рано. В целом, в экономике республики идет постепенное развитие", - добавил Акенеев.

Для справки: Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) на сегодняшний день профинансировал 1 тыс. 530 проектов на общую сумму $281,5 млн. Из всех одобренных проектов 57% кредитного портфеля составляют агропромышленный комплекс и сфера производства. 45% средств направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

Фонд призван стать катализатором развития экономики Кыргызской Республики в условиях евразийской экономической интеграции.