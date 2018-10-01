От 15 и старше. В казахстанском Атырау схвачен секс-джихадист

08:28 01.10.2018

В Атырау религиозный радикал шантажировал и насиловал девушек и женщин

24-летнего жителя Атырау задержали за шантаж и действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетней

01.10.2018 / криминал и коррупция



Атырау. 29 сентября. Kazakhstan Today



24-летнего жителя Атырау задержали за шантаж и действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетней, передает Kazakhstan Today.

Приверженец деструктивного религиозного движения - псевдосалафизма - знакомился с девушками и женщинами в социальной сети "ВКонтакте".

Он вел с ними постоянную переписку, обменивался фотографиями, в том числе в обнаженном виде. Получив интимные фото некоторых женщин и девушек и выяснив их номера телефонов, мужчина шантажировал их, требовал вступить с ним в интимную связь. В случае отказа радикал обещал опубликовать в соцсетях интимную переписку и фото, сообщила пресс-служба управления по делам религий Атырауской области.

Среди жертв шантажиста и насильника несколько замужних женщин, студентка и 15-летняя девушка.

"В ходе расследования стало известно, что подобным образом в течение года он склонил к сексуальной связи некоторых замужних женщин, намного старше его самого. В том числе он склонил к неоднократной половой близости студентку колледжа 18 лет и школьницу 15 лет. Заявление о преступлении поступило от родителей пострадавших, которым стало известно о сексуальном шантаже", - уточнили в ведомстве.



Расследование проводится по статье УК РК "Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей" и ее части "Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего лица".

В настоящее время преступник задержан и находится в следственном изоляторе Атырау.