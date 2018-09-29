 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ООН приняла разработанный Астаной "Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма". Бумаги не жалко...
08:32 01.10.2018

В штаб-квартире ООН состоялась церемония подписания Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, передает Kazakhstan Today.

Церемония прошла в формате Специального мероприятия высокого уровня. Кодекс подписан министрами иностранных дел и высокими представителями более семидесяти государств мира, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Документ, разработанный в рамках инициативы президента Казахстана в сентябре 2015 года в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов. Он подчеркнул главные цели документа - придание импульса практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму и учреждение широкой глобальной коалиции за мир, свободный от терроризма, к 2045 году. Кодекс впервые признает взаимозависимость безопасности, борьбы с терроризмом и развития и таким образом способствует продвижению Целей устойчивого развития.

Заместитель генерального секретаря - руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков высоко оценил инициативу Астаны по подготовке Кодекса поведения, а также подчеркнул успешную деятельность Казахстана в Совете безопасности ООН, в том числе и руководство тремя санкционными комитетами, связанными с вопросами борьбы с террористическими структурами. Реализация Глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) обеспечит лучшую согласованность, наращивание потенциала и надежное партнерство. Воронков также приветствовал дальнейшее осуществление Совместного плана действий в Центральной Азии по реализации ГКТС и вклад Казахстана в качестве его донора.

Другие докладчики также отметили принятие Кодекса как важный шаг в укреплении международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН. Выделены такие пункты документа, как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный государственный и общественный подход к этому злу.

Подчеркнута предложенная Казахстаном стратегия для предотвращения и противодействия терроризму, включающая три ключевых элемента: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использование инновационного регионального подхода; а также укрепление координации в рамках ООН, в частности, ее методов работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности.

"По признанию участников встречи, документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества и в этой связи выражена надежда на увеличение числа присоединившихся к нему стран в обозримой перспективе. Участники также акцентировали внимание на необходимости осуществления практической реализации постулатов Кодекса, исполнении содержащихся в нем обязательств", - резюмировали в пресс-службе.

Источник - kt.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538371920
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