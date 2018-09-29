 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Америку поразил харассмент головного мозга, - В.Амирджанов
08:43 01.10.2018

Василий Амирджанов, Правда.Ру, 28 сентября 18

Президент США Дональд Трамп посетовал на продолжающийся тренд замещения судебного разбирательства сетевым судом Линча в истории с выдвижением в члены Верховного суда Соединенных Штатов Бретта Кавано.
Любопытно наблюдать, как в последнее годы свершается уличное правосудие в странах, которые долгие годы учили Россию приличиям и почитанию прав человека. Я сейчас не о судебной системе, а именно об общественных "судьях", совмещающих с основными функции палачей в эстетике социальных сетей.

До недавнего времени добропорядочный американец с приличным послужным списком и традиционной белозубой улыбкой, олицетворяющей Америку, которую снова сделают великой, попал под раздачу.
Выяснилось более 30 лет спустя, что Бретт Кавано якобы грязно домогался женщины в жажде сексуальных утех. У них это харассментом зовется. Домогался девушки, когда оба еще были школьниками.
Домогался бы до мужчины наверняка никто бы не посмел и брови нахмурить, а тут - попался так попался. Карьера явно под угрозой. Но судья не сдался и держал ответ перед сенаторами, в чьей компетенции находится утверждение кандидатов в члены Верховного суда США. В Америке это пожизненная должность.

Далеко не юная дама вдруг вспомнила накануне голосования, что он, злодей, на молодежной вечеринке пытался добиться от нее близости, но она отбилась от его приставаний и в спешном порядке покинула обитель разврата.
Социальные сети сделали свое дело. Тут все просто - вбросить любую шокирующую информацию и ждать результата. Если тема проплачена и в тренде, то процесс закрутится настолько решительно и масштабно, что не понадобится и евангелистская схема с 30 сребрениками.
Это ничего, что дама не обратилась в полицию сразу же после инцидента. Публику совсем не волнует, что она могла элементарно оболгать человека. Одним словом, харассмент в хату, арестанты!
Если неблаговидное событие все-таки имело место, то отчего бы ей в суд не пойти и не предъявить хоть какие-нибудь внятные доказательства вины Бретта Кавано? Нет, сразу соцсети и СМИ, которые восторженно подхватили жареную тему. И понеслась статуя Свободы по кочкам.
В соцсетях, как обычно, начался массовый психоз, который зовется флешмобом, с участием известных актеров, музыкантов и обычных граждан. Фотографии с листами бумаги с соответствующим текущему моменту хештегом и вдумчивым выражением лица, как того требует жанр современного суда Линча.

Культура флешмоба имеет как доброе и полезное начало, так и свою оборотную сторону, которая далека от приличий и намеков на самостоятельное мышление и здравомыслие. Этим умело пользуются радикальные пиарщики, которые и родной матери могут припомнить домогательства в том возрасте, когда они еще до горшка самостоятельно не доходили.
Досталось не только Бретту Кавано и его семье. Его друзей буквально выгнали из ресторана возмущенные граждане. И ведь человека даже не вызвали для разбирательства в правоохранительные органы, не то, чтобы состоялся суд и ему был бы вынесен обвинительный приговор. Просто один человек взял и голословно обвинил другого.

Я уже не говорю о том, что приличные СМИ до начала эры массовых домогательств даже и не смели кого-то публично обвинить, чтя презумпцию невиновности. Сейчас уже можно. Подняли шум и уничтожили репутацию человека, а вместе с ней и сломали жизнь.
Харви Вайнштейн, которого так и не прижали в судебном плане, запросто лишился карьеры, кинематографических наград и регалий, потерял свой бизнес. Наверное, и не счесть, сколько известных людей уже пострадало под траками танка обвинений в домогательствах.
Доминик Стросс-Кан, которого тоже прессанули темой домогательств накануне его вероятного выдвижения в кандидаты на пост президента Франции, - из числа таких "счастливчиков".
Общественная истерия и в его случае сделала свое дело. Политик хоть и доказал свою невиновность в суде, но в избирательные бюллетени его имя так и не попало.
Адюльтер Билла Клинтона с Моникой Левински в Овальном кабинете, наверное, был последним в истории США, когда состоялось хоть какое-то традиционное расследование. Были экспертизы и синее платье с пятнами американской исключительности на нем.

Если посмотреть на схему, то она абсолютно логично ложится на все громкие события и скандалы. Природа фейковых новостей одна и та же, будь то внутриполитические разборки в какой-либо из стран или глобальные геополитические темы.
Достаточно вспомнить британскую историю с отравлением в Солсбери, фейки о применении химического оружия в Сирии правительственными войсками или другие приговоры некоторых лидеров некогда приличных государств, основанные на болтовне.
У кого есть бюджеты, СМИ погромче и пиарщики креативнее, тот и прав. Когда речь идет о прямой политической выгоде, то какой-либо разговор о правах человека, которым учат государства западных демократий другие страны, попросту неуместен.

Какой-то бесконечный фейк-фестиваль, совсем не похожий на истории из американских боевиков, когда какие-нибудь Чак Норрис, Сильвестр Сталлоне или русский актер Стивен Сигал ищут доказательства против "плохих парней", чтобы призвать их к ответу.

Все прежние американские киношные и реальные истории благодаря фейковой пандемии превратились в некий ностальгический миф о правосудии. Как с этим справятся, не знаю, но определенно, на большую дорогу эта тема вышла из пробирки Колина Пауэлла, как великие русские писатели из гоголевской "Шинели". Вот такой он - харассмент головного мозга.

Источник - Правда.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538372580
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