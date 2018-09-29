За Македонию в НАТО проголосовал 91% македонов, однако... этому не бывать

09:00 01.10.2018

ЕС призвал уважать итоги референдума в Македонии



Евросоюз призывает все стороны уважать итоги референдума в Македонии о государственном наименовании республики. Об этом заявил еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан в распространенном в воскресенье вечером заявлении.



Между тем Хан не упомянул о том, что явка, по предварительным данным, составила порядка 36%, тогда как, согласно местным законам, для признания референдума состоявшимся на нем должны были проголосовать свыше 50% избирателей. "С очень значительным голосованием "за" есть широкая поддержка соглашению Преспа (о смене названия страны - прим. ТАСС) и евроатлантическому пути [Македонии], - заявил он. - Теперь я ожидаю, что все политические лидеры будут уважать это решение и реализуют его с высшей степенью ответственности и единства вопреки всем линиям партий в интересах страны".



Голосование на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония прошло в воскресенье в балканской стране. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%.



В соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.