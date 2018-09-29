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Умело натягивают. ВОЗ доволен прогрессом "в сексуальном образовании" Казахстана
09:49 01.10.2018

В Казахстане наблюдается прогресс в вопросах сексуального образования

ВОЗ оценила уровень сексуального образования в странах Европы и Центральной Азии, включая Казахстан
Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала отчет об уровне сексуального образования в Европе и странах Центральной Азии (Sexuality Education in Europe and Central Asia: State of the Art and Recent Development). Отчет подготовлен Немецким федеральным центром по вопросам образования в здравоохранении и Европейской сетью международных федераций запланированного родительства. Отчет охватывает 25 стран Европы и Центральной Азии (Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Голландия, Грузия, Ирландия, Испания, Казахстан, Кипр, Кыргызыстан, Латвия, Македония, Россия, Сербия, Таджикистан, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония).

По итогам исследования, в странах Европы и Центральной Азии в целом наблюдается прогресс в вопросах сексуального образования. Предметы по сексуальному образованию внедрены в программу школьного образования в 21 стране из 25. В 11 странах из числа 21 сексуальное образование является обязательным предметом для изучения. Однако есть проблемы с подготовкой педагогов, учителям часто не хватает педагогических навыков и знаний для полноценного преподавания.

Авторы отчета отмечают наличие сильной оппозиции против внедрения сексуального образования. В 8 странах есть "определенный уровень" противодействия, а в 12 странах уровень оппозиции против сексуального образования считается "серьезным". Основным аргументом противников является то, что внедрение сексуального образования в школе приведет к раннему сексуальному опыту среди детей. Однако исследование ЮНЕСКО показывает, что ранние сексуальные контакты не являются результатом сексуального образования.

В части отчета, касающейся Казахстана, отмечается, что в нашей стране внедряются ряд законов и стратегий, предполагающих защиту прав граждан на репродуктивное здоровье. Авторы отчета отмечают, что предмет по сексуальному образованию не внедрен в Казахстане в школьную программу, однако в школе преподают курс по валеологии, покрывающий ряд вопросов, связанных с сексуальным образованием и репродуктивным здоровьем. Также вопросы ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), изучаются в 7-9 классах, на уроках биологии. Вопросы, связанные с насилием и гендерными отношениями, созданием семьи, изучаются в рамках курса "Самопознание" для учеников 5-11 классов. В отчете также отмечается, что пилотные проекты, проведенные в Казахстане, помогли повысить уровень информированности о ВИЧ среди школьников и необходимость использования контрацептивов при половых актах. Пилотные проекты также показали, что тренинги по сексуальному образованию не привели к более раннему сексуальному контакту среди школьников. В отчете отмечается, что в Казахстане контрацептивы не распространяются бесплатно и их стоимость иногда может быть барьером для молодых людей.

Несмотря на отсутствие уроков по сексуальному образованию в школьной программе и существование в обществе сильного противодействия по отношению к внедрению сексуального образования в школьную программу, авторы отчета в целом позитивно оценивают инициативы, реализуемые правительством Казахстана.

Комментируя результаты отчета, Надежда Петухова, вице-президент ОЮЛ в ФА "Евразийская медицинская ассоциация", председатель общественного совета Министерства здравоохранения РК, считает, что обеспечение молодежи достоверной информацией является важным как в вопросах сексуального образования, так и в планировании семьи. Эксперт считает крайнем важным, чтобы образование по вопросам планирования семьи учитывало особые потребности подростков и молодежи и было доступно всем молодым людям, независимо от их пола, возраста и социального положения. По мнению эксперта, правильное сексуальное образование, информированность и грамотное использование контрацепции позволит предупредить нежелательную беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем, а своевременная диагностика и лечение этих заболеваний дадут возможность минимизировать отрицательное влияние на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин.

Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538376540
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