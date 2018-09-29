 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер французский шансонье Шарль Азнавур
11:50 01.10.2018

Французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на представителя певца. По его словам, музыкант, в прошлом месяце вернувшийся из концертного тура по Японии, умер в своем доме во Франции.

Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1000 песен. Известность пришла к нему в 1940-х годах, когда он начал выступать в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 году они приняли участие в турне Эдит Пиаф. Свой первый альбом француз выпустил в 1953 году. С тех пор им были выпущены более 40 пластинок. В числе известных песен шансонье - "Мама", "Вечная любовь", "Молодость", "Вчера еще", "Изабелла", "Аве Мария", "Две гитары", "Унеси меня", "Надо уметь", "Умереть за любовь" и др.

В Москве Шарль Азнавур выступал дважды - 20 апреля 2007 года и 3 октября 2014 года. В 2010 году он получил почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией". В 2014 году ему вручили нагрудный знак российского МИДа "За вклад в международное сотрудничество". В августе 2017 году он получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

Источник - newzfeed.ru
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